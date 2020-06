Llaman a salvar vidas donando sangre

El Diario

A propósito del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemoró ayer 14 de junio, la Oficina de Representación Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invitó a la población de entre 18 y 65 años a donar sangre de manera altruista para ayudar a salvar vidas.

Los interesados deben gozar de buena salud, no haber tenido hepatitis después de los 10 años de edad; tener un peso mínimo de 55 kilogramos, no practicar comportamientos de riesgo para enfermedades de transmisión sexual; no presentar infecciones o alergias agudas; no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 12 horas y no consumir drogas.

El IMSS cuenta en el estado con cuatro bancos de sangre ubicados en el Hospital General Regional (HGR) No.1 “Morelos”, en la ciudad de Chihuahua; el HGR No. 66 y los hospitales generales de Zona (HGZ) No. 6 y 35, localizados en Ciudad Juárez.

Los interesados deben acudir con cuatro horas de ayuno y una identificación oficial al banco de sangre de su región, en un horario de 06:30 a 09:00 horas, de lunes a viernes.

Contar con sangre segura y suficiente garantiza el tratamiento oportuno de personas que sufren algún accidente grave, que padecen enfermedades crónicas como cáncer, leucemia, insuficiencia renal o anemia, además de quienes reciben un trasplante o mujeres embarazadas al momento del parto o cesárea.

Por ello, es necesario fomentar la donación altruista, a fin de proporcionar sangre o componentes sanguíneos para uso terapéutico de quien lo requiera, sin esperar retribución a cambio o la solicitud específica del personal de salud, familiares o amigos del paciente.

Celebran Día Mundial con optimismo

La donación de sangre por parte de los chihuahuenses se ha mantenido sólida a pesar de ligeras disminuciones a causa de la contingencia generada por el Covid-19, con alrededor de dos mil 400 donantes en promedio por mes, de acuerdo con información del Centro Estatal de Transmisión Sanguínea (CETS).

Generalmente se realiza campañas en universidades, empresas, asociaciones religiosas y civiles para generar conciencia sobre la importancia de donar sangre, ya que esta acción altruista puede salvar vidas.

Se busca también, eliminar los estigmas que detienen a posibles donantes, que le tienen miedo a las agujas o porque nunca han pensado en donar sangre. Un hombre puede llevarlo a cabo cuatro veces al año, y una mujer, tres, sin que represente ningún problema.

Entre donación y donación tienen que pasar un mínimo de 60 días, sin embargo, en el caso de plasma, puede ser más frecuente. Durante todo junio se fortalecerán las acciones con motivo del Día del Donante, que se celebró ayer, por ello, se busca llegar a los diferentes grupos sociales e instituciones.

El doctor Miguel Navarro, médico seleccionador del CETS, comentó que el fin de semana fue muy motivante al recibir más de 70 personas por día, la mayoría mujeres y mucho apoyo por parte de los clubes rotarios de Chihuahua.

Aunque después del 15 de abril en que se presentó la cuarentena, hubo una ligera disminución a casi la mitad de lo normal, pero desde mayo comenzó a elevarse hasta creer que se puede normalizar como en otros años, en que se ha tenido más de 35 mil donaciones en toda la entidad, cantidad significativa que ha puesto al estado en primer lugar en donación de sangre en varias ocasiones.