Un hombre fue trasladado por paramédicos de Angeles Blancos a la clínica del Centro tras recibir dos Impactos de proyectil de arma de fuego.

El sujeto fue herido en el Sauz por lo que se generó una movilización policiaca tras las llamadas a los números de emergencia.

Hasta el momento se desconoce las causas o el motivo del suceso violento