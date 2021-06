Llega Chihuahua al millón de vacunas aplicadas

Alrededor de un millón de vacunas contra el Covid-19, se han aplicado en Chihuahua siendo la población de 60 años en adelante la que ya ha quedado debidamente inoculada, mientras que, esta semana se terminará de aplicar el antídoto a personas que se encuentran entre los 50 y 59 años.

Lo anterior lo dio a conocer Bertha Alcalde, delegada de la Secretaría del Bienestar, quien manifestó que, se ha avanzado conforme a lo previsto y no se han presentado incidencias mayores en los centros de vacunación, expuso que, para no interferir con la jornada electoral del domingo, ese día no habrá vacunación en ningún municipio.

La funcionaria federal estuvo ayer en Palacio de Gobierno en la reunión en la que se ultimaron detalles para la jornada electoral que se habrá de desarrollar el próximo domingo.

A su salida, dijo que, la delegación del Bienestar está enfocada en la estrategia de vacunación, misma que muestra avances considerables, pues alrededor del 25 por ciento de los chihuahuenses han recibido el biológico y algunos ya cuentan con las dos dosis.

Cabe señalar que, de acuerdo con datos del censo de población y vivienda realizado por el Inegi, en el estado de Chihuahua habitan 3 millones 741 mil 869 personas y a la fecha se han aplicado un millón de dosis, cantidad que se incrementará al cierre de esta semana, pues en Juárez continúa la aplicación de la segunda dosis en adultos mayores de 60 años y se avanza con la aplicación de personas entre los 50 y 59 años.

Además de esto, hay municipios en los que se aplica la primera dosis para las personas de entre 40 y 49 años e indicó que, están a la espera de un envío de más vacunas para proceder en la capital del estado con este grupo de la población.

También, se aplicó la vacuna CanSino que es de una sola dosis al personal educativo y fueron alrededor de 72 mil las vacunas que se aplicaron en ese sector poblacional.

Berta Alcalde indicó que, todo marcha conforme a lo establecido y no existe rezago respecto al Plan Nacional de Vacunación, por lo que pronto se podría tener a la mayoría de la población inoculada.