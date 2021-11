‘Llega en mal momento el cambio a semáforo amarillo'

Silvestre Juárez/El Diario

El cambio a amarillo en el semáforo epidemiológico y la consecuente reducción de aforos permitidos en restaurantes, salones de eventos y granjas, llegó en mal momento para el sector restaurantero y de salones de eventos, quienes se aprestaban a tener el mes más importante en operaciones.

Lo anterior lo señalaron ayer en entrevistas por separado los presidentes de las secciones especializadas de Restaurantes y Salones de Eventos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua, Andrés Nava Salinas y Alejandro Lazarotto.

De hecho, a unos días de iniciar diciembre con sus tradicionales posadas ya se registra una serie de reservaciones para ese tipo de eventos, aunque no con la cantidad de posibles asistentes que se tenía antes de la pandemia, sino con grupos más reducidos.

Los empresarios apuntaron que también entienden que es necesario que las autoridades hagan ajustes en las estrategias de prevención y para tratar de disminuir la tendencia a la alza de enfermos de Covid-19 en la entidad, así como para prepararse ante la amenaza de la nueva variante que, se sabe es más peligrosa.

El representante de los industriales gastronómicos dijo que el cambio en el semáforo amarillo y la restricción de aforos, afecta porque también este tipo de establecimientos se reservan para posadas y, de hecho, ya hay compromisos establecidos.

Si bien se han reservado espacios para grupos no tan grandes, sí los hay para 50 o 60 personas, ya están ancladas y se ha pagado anticipos en algunos casos.

Diciembre es de las mejores fechas del año y el cambio en el semáforo epidemiológico no llega en un buen momento, pero la pandemia así es, y se tiene conocimiento de una nueva variante del Covid-19, la cual es más contagiosa que la Delta.

Hablando del sector económico, el cambio sí afectará económicamente al sector restaurantero, apuntó el presidente de la Sección Especializada de Canaco.

Precisó que esta situación agarró a los empresarios con un poco más de conocimiento, y el hecho de que ya se tenia una mayor actividad, les dio un respiro, aunque sí se esperaba tener una mejor condición para poder trabajar y se contaba con esta buena racha que da diciembre.

Indicó que aun y con el cambio del amarillo se sabe que habrá una restricción del 50 por ciento de aforo en lugares cerrados y horarios de hasta las dos de la mañana.

Apuntó que se tendrá que hacer de nuevo una reingeniería, pero la ventaja es que ya saben qué hacer para seguir trabajando.

El presidente de la Sección Especializada de Restaurantes de Canaco, Andrés Nava dijo que es necesario que toda la población se cuide para evitar cambiar ahora al color naranja, ya que esta pandemia no acaba y ya se alargó mucho y económicamente sigue pegando a la salud y los mismos negocios.

A su vez, Alejandro Lazarotto, presidente de la Sección Especializada de Salones de Eventos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, dijo que el regreso al amarillo en el semáforo epidemiológico ya se esperaba con base en lo que se veía del incremento de los contagios que se están dando.

Señaló que, aunque no se están registrando como antes en cuestión de hospitalizaciones y cosas muy críticas,los contagios son cada vez más frecuentes.

Desafortunadamente este cambio caen en una buena época, como es diciembre, la que tradicionalmente es la de mayor trabajo.

Sin embargo, esto va a ayudar a tener mayo cuidado y control en los eventos y reuniones sociales que se tenga en los salones y granjas formales, y minimizar el riesgo.

Informó que se reduce ahora los aforos a un máximo de 300 y los horarios permanecen hasta las dos de mañana.

Alejandro Lazarotto, dijo que las reservaciones que se tienen son para grupos más pequeños que los acostumbrados hasta antes de la pandemia, así como cancelaciones importantes.

Detalló que para ello se juntaron varias cosas, como la crisis de las empresas que es seria y hay comentarios de compañeros que dicen que les fue cancelados eventos grandes, lo cual, sin duda esta ligado por la cuestión del ahorro y la búsqueda de que los empleados no se contaminen.

No obstante, subrayó que todo esto va ligado a la economía de las empresas, dado que hay muchas que están parando producción por la falta de materia prima y eso les afecta económicamente.

Asimismo, esta parada la contratación de la gente, ya que como no hay materia prima, no pueden producir.

Se ha visto en los salones, la situación de que las posadas se realizaran con grupos de unos 50, 150 o 200 personas, nada que ver con lo que se hacia antes.

Finalmente apuntó que ahora muchas empresas buscan mejor dar una comida especial a su personal, para no sacarlos, no contaminar y no gastar más de lo que se puede, por lo que no se espera un buen mes.