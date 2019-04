Llega Estado a acuerdo con exsecretario personal de Duarte

Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado aceptó llegar a un acuerdo con Jesús Manuel L., ex secretario personal de César Duarte, acusado de peculado agravado.



Para ello se realiza hoy un juicio abreviado, en el que el ex funcionario asumiría el hecho y podría salir libre con la cobertura del daño que le atribuyen.



El Estado lo acusa de haber utilizado una aeronave del Gobierno en favor particular del hijo del ex mandatario, cuyo daño sería de 130 mil pesos aproximadamente.



Al ex funcionario lo tienen detenido desde hace un año y en 3 ocasiones le han negado enfrentar el proceso en libertad.