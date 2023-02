Llega sin vida a la Cruz Roja

Chihuahua.- Un adulto mayor fue trasladado por sus vecinos ya que al parecer cayó de su propia altura y se dio un fuerte golpe a la altura de la nuca; pero al arribar a la Cruz Roja Mexicana ya no contaba con signos vitales.

El suceso ocurrió en un domicilio particular de la colonia UP, pero vecinos se percataron y lo abordaron a un vehículo particular y fue trasladado a las instalaciones del Cruz Roja ubicada en las calles Teófilo Borunda y calle Guadalupe de la colonia Guadalupe.

En la institución médica solicitaron la presencia de agentes de la Policía Municipal quienes solicitaron a agentes de la Fiscalía General del Estado para iniciar con la carpeta de investigación correspondiente.

Personal técnico de Semefo traslado el cuerpo del adulto mayor a las instalaciones del C4 para realizar la necropsia de ley correspondiente.