Llegan más paracaidistas

Sergio Alvídrez/ El Diario

Chihuahua.- Habitantes del controversial fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado (PCE) han reconocido que es común la presencia de más invasores a casas que no se han comprado o fueron abandonadas, mientras que los que pagan por ellas y deben conviven con ellos, con la esperanza de que algún día todo esté regularizado legalmente y no haya más problemas, además de no tener nada de vigilancia para que esto no se presente.

Lo anterior, luego de que en diversas ocasiones se han presentado incidentes entre los vecinos, se solicitó mayor patrullaje durante el día y noche, pero ha cesado, razón por la que mostraron la queja.

Otro aspecto, es que hace falta arreglar varios arbotantes del alumbrado público, que generalmente fallan por la noche y dejan a oscuras algunas cuadras.

Desde el inicio de la pandemia por el coronavirus (Covid-19), las reuniones para resolver el problema de regulación se han pospuestos, así como las audiencias de los amparos. Por eso no ha habido alguna respuesta con los diferentes órganos como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, el mismo Pensiones, la Comisión Estatal de Suelo, Vivienda e Infraestructura (Coesvi) y asociaciones, para que hagan las propuestas de solución para que las más de 200 familias que se posicionaron, puedan tener un estatus legal u opción para tener un patrimonio y dejar de estar en la incertidumbre actual.

De acuerdo a lo mencionado por las autoridades de PCE, que tienen un apoderamiento de las viviendas desde la administración estatal anterior, actualmente, de las 411 casas habitación, únicamente 75 han sido entregadas de manera legal, mientras que el resto han sido ocupadas sin autorización.

Algunas personas han mantenido un proceso legal pero sin abandonar los hogares, con el argumento de que buscan adquirir las viviendas, ya que durante varios meses no les respondieron oficios formales enviados a las autoridades para comprarlas, por lo que han dicho tener todo el derecho de estar ahí mientras se resuelve la situación.