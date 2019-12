Llegan ministeriales a desalojar casas de Pensiones

Chihuahua.- Agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado, así como personal jurídico de Pensiones Civiles acudieron esta mañana a realizar un presunto desalojo, informaron personas que ocupan una de estas viviendas, sin embargo se aseguraron de que las casas que se desocuparon tras los juicios estaban vacías.

Así lo narraron los invasores quienes señalaron que en punto de las doce acudirán a las oficinas de gobierno para sostener una reunión con Joel Gallegos, debido a que se les había garantizado que no serían molestados hasta que no concluyeran las reuniones de trabajo que mantienen con las autoridades.

Sobre el operativo, manifestaron que sólo insistieron en el domicilio de una persona a quien le cortaron el servicio eléctrico y que ocupa una de estas casas que ya habían sido desocupadas.

Tras la visita, en la que los paracaidistas insistieron se realizó sin que se les mostrara ningún tipo de orden, sin embargo no se concretó ningún desalojo.