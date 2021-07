Llegó a dar a luz, y terminó en terapia intensiva

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- A Cindy N. le practicaron una cesárea el pasado lunes 19 de julio en el Hospital Central del Estado pero, tras unas horas de la cirugía la joven sufrió una caída en el baño del nosocomio, lo que le ocasionó convulsiones e inconsciencia. Tuvo que ser ingresada a la Unidad de Terapia Intensiva.

La mañana de este viernes 23, Rosa Imelda Ochoa–madre de Cindy- dijo a El Diario que fue hasta el jueves cuando pudo ver a su hija quien había recuperado la conciencia pero continuaba con dolor intenso, sangrado profuso y no recordaba nada de lo ocurrido.

“Le hicieron la cesárea el lunes pero el martes nos avisaron que sufrió una caída y quedó inconsciente, apenas el jueves despertó y estaba en terapia intensiva. Primero me dijeron que había caído de la camilla pero la ginecóloga dijo después que había resbalado en el baño el lunes por la noche. A la una de la mañana del martes todavía estaba consciente pero en el transcurso de esa hora a las 7:00 empezó a tener un comportamiento extraño y ya no reaccionó. La bajaron a una tomografía y convulsionó, pero de eso nos avisaron apenas el miércoles y no la vimos en todo ese tiempo. Tampoco hemos visto a la bebé, sólo el papá la vio a través de un vidrio”, indicó Rosa Imelda.

La quejosa señaló que la doctora de cuidados intensivos le permitió ver a su hija y le explicó que tuvieron que sedarla para que no siguiera convulsionando ya que desconocían la causa de las convulsiones.

“Parece qué ser que traía alta temperatura y tampoco sabían por qué, es posible que trajera una infección. Ahora me dicen que ya está en piso pero la seguirá valorando Medicina Interna porque aún no tienen resultados de unos estudios que se le hicieron. Le pregunté al médico acerca de la infección porque el día que estuve allí, ella me dijo que le dolía y traía mucho sangrado; la

explicación que me dieron fue que la convulsión se dio a causa de la pérdida de sangre pero se contradicen, porque otro médico dice que según el expediente el sangrado no fue tanto como para que eso ocurriera. El último informe que me dieron dice que la presión está estable pero debe seguir internada. Se me hace muy extraño, entiendo que estamos en pandemia y debemos seguir las reglas pero de perdida que me dejen verla”, pidió Rosa Imelda preocupada.

La entrevistada indicó que ha visto que sí se permite la entrada a algunas personas aunque en su caso eso no ha ocurrido en las últimas horas.

“He visto que dejan subir personas a ver sus pacientes, suben papás y ven a sus bebés y a Cindy no me han dejado verla. El jueves la vi y estaba consciente pero no recordaba nada de lo que había pasado, ni siquiera de que se cayó, solo refirió que tenía dolor intenso y traía sangrado. La pregunta es ¿por qué la dejaron entrar al baño sola, si traía todavía los efectos de la anestesia que le aplicaron para la cesárea?”, cuestionó Rosa.

Por su parte, familiares de otros pacientes coincidieron en que no se les permite el ingreso al nosocomio mismo que, aseguraron, está en malas condiciones generales en lo que respecta a la infraestructura.

“Hay muchas irregularidades porque los mismos guardias se comportan mal, deben tener una poquita de calidad humana como para por lo menos hablarle bien a la gente. Somos personas no animales.

Lo único que queremos es ver a nuestros familiares y no nos dejan. Solo salen a darnos informes a las 10:30 de la mañana y en el resto del día no nos dicen nada”, apuntaron allegados a otra joven madre que desarrolló preeclampsia y tuvo que ser intervenida para que su bebé, de 7 meses de gestación, naciera y fuera trasladado al hospital General debido a que, aparentemente no se contaba con lo necesario para atenderlo.