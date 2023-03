Lleva Alexa nueve meses desaparecida

Hoy se cumplen nueve meses desde que Pablo Gerardo G.M., alias “El Yayo”, se llevó a Alexa Itzel N.S., de 13 años luego de dispararle a su madre Marisol N., y es que, aunque el presunto responsable ya fue presentado ante un juez y está en prisión preventiva; hasta el momento este, no ha dicho nada acerca del paradero de la niña.

Según familiares de la menor de edad, pareciera que el caso ha quedado en pausa puesto que, pasan los meses y ellos no saben nada de esta pequeña quien también fue abusada sexualmente por Pablo Gerardo y por su hermano.

“Ya pasó un mes más y nada, no nos dicen nada”. “Yo todos los días le pido a Dios para que mi niña este bien; le pido que le dé la guía necesaria para que la ayude a regresar a casa, pasa el tiempo y no hay respuesta, es feo estar así con la angustia y la tristeza de no saber nada”, declaró una de las familiares de Alexa quien por miedo a represalias prefirió omitir su nombre.

En una de las audiencias en contra del presunto responsable, se dio a conocer que, la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), ya tenía conocimiento de las agresiones sexuales que cometía “El Yayo” en contra de la menor de edad puesto que, había incluso una denuncia por violación en contra de él desde julio del 2021. De acuerdo con la narrativa de los hechos, el acusado de 32 años, comenzó a abusar sexualmente de la niña desde que ella tenía once años y, que de hecho, en la última agresión también había participado su hermano Luis G.M.

En la resolución, se dijo que, la primera vez que Alexa fue violentada fue en mayo del 2020 y que “El Yayo” llevó a la menor obligadamente a unas tapias en la colonia Genaro Vázquez, lugar en donde la obligó a tener relaciones sexuales con él. Desde esa fecha, el acusado comenzó a agredirla casi a diario.

Incluso, estos actos se cometían en su propia casa cuando su mamá no estaba y bajo amenazas. La madre de la pequeña, quien aún se encuentra grave de salud tras ser presuntamente atacada a balazos por el imputado; supo de las violaciones a las que se estaba enfrentando su hija cuando un día, llegó a su vivienda y se percató de que la ropa de su hija se encontraba tirada y que esta expedía olores extraños.

Al cuestionarle a la menor de edad lo que estaba pasando, ella refirió que había sido violada en varias ocasiones y que tenía miedo; razón por la cual, Marisol N., decidió interponer una denuncia de manera formal ante la Fiscalía Especializada de la Mujer por el delito de violación y por las intimidaciones que le había hecho Pablo Gerardo a Alexa al decirle que si ella decía algo, él se encargaría de matar a su madre y a su hermana menor.

En las declaraciones que se hicieron cuando se interpuso la denuncia por violación, la menor le dijo a su mamá dijo que, “El Yayo” siempre estaba armado y que “a veces traía una pistola chica y a veces una pistolota y que tenía mucho temor”. A Pablo Gerardo se le acusa de los delitos de violación agravada, desaparición por particulares y tentativa de feminicidio.