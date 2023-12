Lleva estancada ‘Ley Mya’ 9 meses

/ Mya saliendo de la audiencia el pasado viernes

Chihuahua.- La Ley Mya, que busca castigar la tentativa de homicidio incluyendo el feminicidio, lleva estancada cerca de 9 meses, señaló Martha González, integrante del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora (CAMT).

Dicha iniciativa, presentada por la diputada Adriana Terrazas el pasado siete de marzo plantea modificar el Artículo 145 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes a fin de incorporar dicha punibilidad.

Lo anterior fue dado a conocer luego de que en días pasados Érick David B.C., responsable de apuñalar 47 veces a su entonces novia Mya Naomi Villalobos Saldaña, en hechos ocurridos en octubre del 2022, fue condenado a tres años y ocho meses de internamiento en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes en la ciudad de Chihuahua por el delito de lesiones graves.

“Con respecto a esta iniciativa que la diputada hizo al Congreso de la Unión, no tenemos ninguna noticia; más bien sabemos que está estancada, ahí se quedó y no se le ha dado seguimiento… tengo entendido que la diputada para el próximo marzo sino se ha movido, ella pretende dar alguna actividad para motivarla y pueda ser más rápida su incorporación”.

En lo que compete a la individualización de la sentencia, Martha González dijo que es importante recordar que la reparación del daño es tan importante como la sanción.

“Nosotras insistimos en que si bien es importante la sanción, porque eso da un mensaje de no impunidad, también creemos que como sociedad la reparación del daño es clave, clave para la no repetición porque finalmente no se la va acabar esta sociedad al estar sancione y sancione, imagínate vivimos en un estado altamente violenta y discriminatoria hacía las mujeres, entonces le apostamos también un poco a que la reparación integral del daño venga funcionando como la prevención de la violencia contra las mujeres y ojalá que el juez si tome esto de manera integral”, externó la activista.

La diputada por Morena, Adriana Terrazas, una de las impulsoras de las iniciativas, consideró que la actividad legislativa debe atender la necesidad y la evolución social a fin de responder a la realidad, lo anterior durante la lectura del voto razonado a Ley Mya en aquel entonces.

Tras lo establecido por el juez, Érick David tendrá que escuchar la sentencia el día de mañana en los tribunales de Delicias, lugar en donde se han llevado a cabo las audiencias, momento en que se dará lectura y se explicará la misma.

Mya Naomi, joven camarguense de 17 años, fue atacada por su entonces novio, quien le ocasionó 47 heridas de arma blanca en el cuello, tórax, cabeza, espalda, brazos y manos.

Ella tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, recibir transfusiones sanguíneas y enfrentar tres factores de muerte. Durante su recuperación, la gravedad de las heridas le impedía incluso comer y beber cualquier tipo de líquido.

La víctima narró que Érick ya había tenido comportamientos violentos pero en esa ocasión, todo escaló muy rápido cuando le advirtió que debía atender sus problemas de adicción si quería que la relación continuara.

En ese momento ambos se encontraban en un automóvil; Érick comenzó a exigirle el acceso a sus redes sociales para revisarlas y la insultó, por lo que Mya se bajó del vehículo ya que sólo quería llegar sana y salva a su casa.

“Yo pensé que me iba a abrazar porque me rodeó con su brazo, pero entonces me atacó con su navaja; yo le dije que parara que estaba sangrando y él me dijo: “perdóname mi amor”, “perdóname” mientras ahora sí me abrazaba, (como queriendo que lo disculpara por lo que había hecho). En eso, yo grité ¡ayuda! ¡Ayuda!, él se enojó más y fue ahí cuando me ocasionó todas las demás lesiones”, narró Mya en una entrevista brindada a este medio de comunicación.

Después de eso, un hombre se acercó y le dijo al novio de Mya que parara por lo que este, entró en pánico y huyó del lugar.

“El joven que le dijo a mi agresor que parara, llamó a la ambulancia, pero él también se fue de ahí; por lo que me quedé tirada junto a un lote baldío. A los pocos minutos vi que venía otra vez el carro de mi novio así es que me asuste más y pensé que iba a rematarme, por eso, me levanté como pude y traté de correr pero el auto me acorraló y entonces vi que era su mamá”, contó la víctima.

La madre de E. D. B. C., llegó al lugar de los hechos y le dijo “perdóname hija, de haber sabido que te iba a hacer algo así, no hubiera dejado que te fueras con él”.

“Ella me auxilió, le llamó a mi mamá y me llevaron a Urgencias; me sacaron radiografías, me suturaron la espalda y las manos y me trasladaron a Chihuahua; ahí el doctor le dijo a mi mamá que tenía la tráquea abierta, que me habían perforado un pulmón y que había perdido mucha sangre por lo que me hicieron tres transfusiones”.

Cabe señalar que Chihuahua mantiene desde la pasada administración estatal la “Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”, con lo que se supone una mayor atención de las autoridades de los tres niveles a que hagan algo para garantizar la seguridad de las mujeres chihuahuenses.