Lleva José cuatro décadas como pintor

El Diario

Chihuahua, Chih.- José Torres López se ha convertido en un pintoresco personaje de la ciudad de Chihuahua; desde hace cuarenta años se dedica a la pintura, pero para promocionarse ha encontrado una forma muy particular de hacerlo, vistiendo sus pantalones y camisa con trazas de distintos colores derivado del oficio, en una silla mecedora y llevando su promocional en la motocicleta de pintor de casas, buscando diariamente el trabajo en un crucero de la colonia San Felipe.

“Hacemos trabajos de pintura en casas, interior, exterior, barandales y todo eso. Aquí yo espero que vengan a solicitarme un trabajo y yo acudo a cada casa a medir y hacer el presupuesto. Llego con mi silla y a esperar el trabajo”, manifestó el pintor.

En sus cuarenta años de experiencia comentó que estos últimos han sido de poco trabajo, a lo cual se añade que la temporada no es la más favorable debido a las condiciones climáticas. “El trabajo llega de enero hasta marzo. En agosto empieza a llover y se calma. Ahorita con el frío y probables lluvias está calmadón”, señaló.

Abundó en que permanece en la esquina de la Avenida División del Norte y Antonio de Montes, en San Felipe. “Aquí he estado todo el tiempo y aquí sigo. Cuando no me ven es que estoy trabajando. Termino el trabajo y vengo. Me llevan y esos son los días que no estoy aquí, duro depende de la chamba, 15 días o un mes”, explicó.

De cualquier manera en el pequeño remolque de su motocicleta donde carga su silla reclinable, también ha adecuado su promocional en el que comparte su número de contacto: 614-453- 9708, por si alguien está interesado en su servicio.

Torres López comentó que es muy respetuoso al entrar a cada domicilio y su trabajo lo hace con esfuerzo y dedicación. Para que sea recomendado.

Alguna de las anécdotas que recordó el pintor fue una mala experiencia que lo afectó y en la que fue testigo de la cultura del compadrazgo y los contactos por encima de la justicia. Recordó amargamente que fue hace ya más de veinte años cuando en una ocasión un “licenciado” no le quiso pagar el trabajo en su domicilio y al demandarlo este llegó con “flores y chocolates” a los juzgados, donde se abrazó con quienes debían llevar su caso. “Pensé ya valió gorro, los licenciados se hicieron al lado de él. Me dijeron dice el licenciado que no te va a pagar nada, dice que no le gustó el color, quiere que se la pintes otra vez. Entonces yo dije ay muere todo”, recordó. A pesar de ello dijo que la mayoría de sus clientes son personas que reconocen su trabajo ya que para él este intercambio se trata también de honestidad, responsabilidad y compromiso, por lo que recordó que como en estas cuatro décadas seguirá en su esquina esperando que llegue el trabajo mientras los años lo permitan.