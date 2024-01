Lleva Luis cuatro días desaparecido

/ La camioneta en la que iba Luis y la pesquisa de la FGE

Chihuahua.- El joven Luis Alejandro Delgado Zárate, quien desapareció desde el pasado viernes en la zona de la avenida Los Nogales, al norte de la capital, planeaba vender o cambiar su camioneta BMW-X1, motivo por el que habría acudido a mostrarla; el vehículo apareció el sábado, pero de él era desconocido su paradero hasta ayer.

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el caso como desaparición, con material videograbado por cámaras de seguridad de la Policía Municipal y testimonios de sus familiares, a los que avisó de sus intenciones de cambiar su vehículo de modelo reciente.

Fuentes extraoficiales de la FGE señalaron que actualmente no se ha determinado si el joven acudió a las afueras del fraccionamiento Provincia de Salerno, cerca de la vialidad Los Nogales, o si sólo fue abandonado su vehículo ahí y él habría estado en otro sitio.

A unos 70 metros del sitio donde fue ubicada la camioneta, está instalada una cámara de la Plataforma Escudo Chihuahua, sin embargo las fuentes de la FGE no confirmaron si ha sido útil el material videograbado entregado por la Policía Municipal a la autoridad estatal investigadora.

Asimismo, dieron a conocer que fue solicitado el auxilio de las policías municipales de Chihuahua y Juárez; de la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional, para ubicar un vehículo que ya se tiene identificado como sospechoso, en el que habría sido llevado por sus presuntos captores.

El pasado sábado 30 de diciembre antes del mediodía, la camioneta BMW con placas DXX-073-A del estado de Chihuahua, fue encontrada abandonada a las afueras del fraccionamiento. Fue ubicada por los familiares de Luis Alejandro mediante el geolocalizador del vehículo. Tenía las llaves puestas y estaba mal estacionada, por lo que los familiares reportaron un posible secuestro.

Según el Registro Público Vehicular, las placas de la unidad reportada corresponden a una BMW X1 modelo 2012, que cuenta con matrículas de Chihuahua desde el primero de diciembre de 2011. Sus placas fueron renovadas en marzo de 2017.

La familia de la víctima de desaparición pidió auxilio a las autoridades para localizarlo, razón por la que fue emitida su pesquisa oficial por la FGE; en el documento quedó establecido que tiene 19 años de edad, de tez trigüeña clara, cara redonda, ojos color café oscuro, complexión robusta y 1.89 metros de estatura; su cabello es negro, largo y rizado.

De acuerdo con la denuncia presentada, la familia de Luis Alejandro dejó de tener contacto con él alrededor de las cuatro de la tarde del viernes previo, cuando el joven viajó de Cuauhtémoc a la ciudad de Chihuahua, presumiblemente con el objetivo de mostrar su camioneta para venderla o cambiarla. Desde entonces, no han sabido de su paradero

El operativo de búsqueda iniciado por las autoridades investigadoras estatales incluyó peticiones de colaboración a todas las instancias de seguridad pública.

La Policía Municipal de Juárez reportó el mismo sábado que participaba en el operativo en apoyo a la Fiscalía General del Estado, ante

la posibilidad de que el joven hubiera sido trasladado, con engaños o presiones, hacia la frontera, razón por la que la corporación solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar datos sobre este delito.

“Les pido que cada uno de los que pongan like en esta publicación pida a Dios por Luis Alejandro Delgado Zárate (...) es Mi Hijo el cual hace cuatro días me fue arrebatado y no sabemos nada del el. Les suplico en el corazón que compartan esta publicación para que seamos los miles orando por su regreso (sic)”, publicó una persona identificada como su madre en redes sociales, con imágenes del joven que han sido compartidas por cientos de personas.