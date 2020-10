Lleva más de 70 años vendiendo semillas

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- León Rodarte de 80 años es uno de tantos vendedores de semillas en la zona Centro de la ciudad, con larga trayectoria y conocido por muchos chihuahuenses, así como políticos durante décadas, quien se ha visto afectado por la contingencia sanitaria de Coronavirus (Covid-19), al perder muchos de sus clientes que fallecieron por la enfermedad.

Oriundo de Fresnillo, Zacatecas, vino a Chihuahua a encontrar mejores condiciones de vida, tuvo a su familia, trabajo en varias partes, desde joven como mesero y otros empleos, por lo que nunca ha dejado de tener actividad.

A pesar de tener diferentes trabajos, la venta de semilla, que él mismo se encarga de tostar y preparar, lo ha convertido en toda una leyenda, ya que muchos políticos lo frecuentaban o compraban su producto, tales fueron los casos de los gobernadores priistas, Fernando Baeza Meléndez, Reyes Baeza Terrazas y Patricio Martínez García, éste último de los más notables por la frecuencia; dijo que solamente Francisco Barrio Terrazas no le compró, quizás porque no solía caminar tanto y no lo conocía.

Tuvo tres hijos, dos de ellos ya con licenciatura y familia establecida a quienes frecuentaba de vez en cuando, pero actualmente él está con su esposa y juntos preparan el producto para que el hombre vaya a ganar el ingreso diario.

Las bolsas de semilla las vende entre 40 y 80 pesos depende de la cantidad, pero a pesar de la situación complicada por la pandemia, dijo no desesperarse, tener paciencia porque siempre sale la venta, aunque reconoció que con el fallecimiento de sus clientes habituales, no han sido sencillos los días.

“Sí, muchos de mis clientes se han muerto, dicen que por el Covid; ahí uno en el tianguis de la 2000 se murieron dos, un tal Paco no me acuerdo el apellido. La semana después de él se murió uno que vendía menudo. Así van algunos”, platicó el adulto mayor, quien dijo que se ha dedicado a este comercio desde que tenía siete años.