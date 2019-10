Lleva su auto a repintar en taller 'patito'; se lo vuelcan en borrachera

Chihuahua.- Una persona denunció en redes sociales al taller de enderezado y pintura "El Richard", luego de haber dejado su vehículo y fuera utilizado sin su consentimiento, el cual le fue entregado volcado y con daños totales.

El taller se ubica en el periférico Lombardo Toledano #116, donde el usuario de facebook , Alex Snayra, señaló de ser víctima de los dueños del taller de nombres Ricardo Pereyda Corral y Ricardo Pereyda Bravos, quienes recibieron el automotor para repintar una pieza y abusaron de su confianza para utilizar el vehículo en otros fines.

Asimismo denunció que ha sido amenazado en constantes ocasiones por estos sujetos, debido a que el afectado interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).



El mensaje en redes sociales:

El viernes 04 de octubre a mi auto se le iba a pintar un raspón en el taller “El Richard” ubicado en Perif. Lombardo Toledano #116. Ellos sin mi consentimiento tomaron el domingo 06 mi auto y lo volcaron. Pagaron al tránsito que fue al lugar del accidente para que no levantara el reporte y se lo llevaron de nuevo al taller en grúa (por falta de ese reporte el seguro no me respondió). El joven de nombre Ricardo Pereyda Corral, se presentó como el encargado del taller. Ricardo Pereyda Bravo; Papá del joven. Es quien al parecer saco mi auto del taller y lo volcó. Intente negociar con ellos, les pedí que se pusieran en mis zapatos, pero su actitud simplemente es descarada. Ahora ninguno de los dos quiere responder. En varias ocasiones el joven me habla para amenazarme que hace trabajos a gente que me puede dar levanton si los evidencio. La demanda está puesta, son tardadas, bastante tardadas, y solo queda esperar e insistir.

Estas personas usan los autos de sus clientes, y lo venían haciendo desde hace tiempo, en esta ocasión dañaron un auto, pudo ser el de cualquiera, desafortunadamente fue el mío.

Creo que podría funcionar si yo les menciono el taller y la identidad de estas personas para que no les pase a sus vehículos lo que pasó con mi Mazda, es muy frustrante tener que pasar por esto, pero si de algo sirve evitar que alguien más llegue a pasar por lo que yo estoy pasando ahorita, pues aquí les dejo a los delincuentes. (sic)