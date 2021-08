Lleva un año esperando que le paguen pensión Bienestar

Orlando Chávez/El Diario

Chihuahua.- Héctor Vázquez García, de 71 años, comentó que desde hace un año inició una disputa con la Delegación del Bienestar para demandar que le sea pagado la pensión que no le fue entregada entre junio del 2019 y junio del 2020, pero que hasta la fecha no ha recibido.

“He ido como 20 veces porque nunca me lo resuelven, ya me dijeron que sí me reconocen que no se me pagó, pero que no hay presupuesto para que me la entreguen, lo que no entiendo es porque lo hacen a uno pasar por todo esto, porque es algo que ya está presupuestado”, dijo.

Mencionó que incluso pidió el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos, ya que el trato que reciben las personas mayores no es el que debería ser, ya que se les tiene por horas esperando para hacer trámites. Destacó que ha enviado cartas a la delegada para poder tener una respuesta.