Llevamos las causas del PAN a Morena: Latorre

Miguel Latorre, ex dirigente y exdiputado panista, presentará hoy su registro oficial a la precandidatura de Morena por la presidencia municipal de Chihuahua, con un proyecto de réplica de los programas sociales de Bienestar, a nivel local.

Así lo dio a conocer el virtual precandidato quien durante décadas militó en Acción Nacional, quien ahora asegura que los principios del panismo pueden trasladarse a Morena, plataforma política con la que guarda una gran compatibilidad en el sentido del humanismo activo.

“Para mí no es un choque ideológico, ni de proyectos, muchas de las cosas que había en el PAN las puedo seguir haciendo acá bien común dignidad de la persona humana y la solidaridad”

Considera que muchas de sus acciones como funcionario, diputado y presidente del partido lo respaldan ante la gente que sabe cómo trabaja, así como su compromiso con una política social de apoyo a los sectores más vulnerables.

Respecto de las versiones que aseguran, Latorre sería un sacrificio del partido ante el poder electoral, el conocimiento y la convocatoria del actual presidente Marco Bonilla, dijo tener claridad en que el proyecto nacional resonará en el ámbito local y ello colocaría al candidato o candidata de Morena en una posición importante con el electorado.

Su expulsión del PAN, dijo, es un tema viejo, pues desde que manifestó apoyo a Claudia Sheinbaum dejó de pertenecer al PAN, “ya los procesos burocrático que ellos quieran seguir, será decisión de ellos”.

Por su parte Gabriel Díaz, presidente del PAN Estatal, comentó que el asunto de Latorre se encuentra en la Comisión de Orden federal y que su expulsión es automática, aunque ignora si su nombre aparece aún en el registro nacional de miembros del partido.

“Los que piensen que soy un sacrificio, no me conocen, yo nunca he ido a una contienda fácil y sin embargo las he ganado. Vamos en un proyecto nacional, con suficiente fuerza y contundencia para resonar en lo local, vamos a dar la pelea en Chihuahua donde se considera que la 4T no es tan fuerte”, concluyó Latorre.

César Lozano T. / clozano@diarioch.com.mx