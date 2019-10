Llevan camiones 8 meses guardados 

Chihuahua.- En los patios de la Terminal Sur de la Operadora de Transporte desde hace ocho meses están guardados diez camiones para ser utilizados en la Ruta Troncal, debido a que aún no hay aprobación para utilizar la estación de gas para surtirlos y existe la posibilidad de que lleguen al año sin siquiera haber hecho un recorrido.

Los camiones nuevos que operan con gas comprimido y que fueron comprados por 20 millones de pesos, ya cumplieron los 8 meses, pero a éstos se han sumado otros 15 que llegaron hace un mes.

Por lo tanto, ya son 25 los que se encuentran guardados, sin poder ser utilizados dado que no se les puede suministrar el gas necesario para integrarse a los recorridos sobre la Ruta Troncal.

Las unidades se están depreciando con paso de los días sin que hayan realizado un solo recorrido, debido a que desde hace más de seis meses la Operadora de la Ruta Troncal espera el aval de la Comisión Nacional Reguladora de Energía.

Sin embargo, la CRE sesiona solamente una vez al mes, y aún no analiza la operación de la estación de gas, la cual está preparada para surtir a las unidades que desde hace tiempo están rotuladas con el nuevo nombre del servicio de transporte Bowí, además de que debido a los cambios en la comisión, ni siquiera hay fecha para que sesione.

Según información de la Operadora de Transporte, desde hace meses que la estación está en condiciones de despachar gas comprimido para los camiones, debido a que es una de las alternativas que se tomaron para generar ahorros en la operación de las unidades de la Ruta Troncal.

La estación de abastecimiento fue construida en lo que eran los patios de la Coordinadora de Transporte Colectivo en la avenida Pacheco, mientras que los camiones rotulados con el nombre de Bowí están guardados a la espera de que les puedan poner combustible.

Un permiso especial para uso de gas

Desde su arribo a Chihuahua meses atrás, la Operadora de Transporte dio a conocer que las unidades no podrán ser utilizadas mientras no se resuelva el permiso para la utilización de la planta abastecedora de gas, la cual no cuenta con el aval de la Comisión Reguladora de Energía.

En el pasado mes de julio, en una sesión extraordinaria de la CRE se esperaba que se obtuviera la autorización requerida, pero hasta la fecha no ha sido abordada la solicitud de Chihuahua.

[email protected]