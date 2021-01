Llevan cinco meses sin ser identificados

Archivo/ El Diario

Chihuahua.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado aún no ha identificado los cuerpos de los jóvenes que fueron encontrados calcinados a bordo de una camioneta el pasado mes de agosto, esto a pesar de que desde ese mes cuentan con muestra de ADN, denunciaron los familiares de un joven desaparecido.

Los quejosos afirman una deficiencia de atención de trámites por parte de colaboradores de la Fiscalía general del estado, ya que desde hace 5 meses no le han dado respuesta sobre la situación del cuerpo de un posible familiar.

Los hechos ocurrieron el día 7 de agosto del 2020, fue cerca del campo de tiro 30-06 en el ejido Carrizalillo al sur de la ciudad, donde encontraron 2 cuerpos calcinados junto a una camioneta Jeep Patriot. En este sentido mencionan que uno de los posibles hombres encontrados en la camioneta podría tratarse de Néstor Iván Espinoza Carrillo, ya que el vehículo es de su propiedad, sin embargo el cuerpo aún no ha sido entregado.

Uno de los familiares de la víctima hizo mención que el día 08 de agosto acudió al edificio denominado C4, donde le realizaron una prueba de ADN con el fin de sacar el parentesco del hoy occiso, y hasta la fecha no ha llegado respuesta alguna.

“Los miembros de la familia estamos desesperados por qué es mucho tiempo y el personal de la fiscalía no nos dice más que no ha llegado y que no es cuestión de ellos, queremos saber si es él y si no interponer denuncia por desaparición, porque no ha aparecido”, expresó el familiar.

Agregó que el cuerpo se encuentra en C4 y la Fiscalía está llevando la investigación, pero el problema es la tardanza para la prueba del cuerpo o de la prueba de ADN, ya que hasta la fecha no han tenido respuesta alguna.

En este caso, la Fiscalía General del Estado confirmó que en el caso de los resultados de las pruebas de ADN a veces pueden tardar, esto porque dependerá de las condiciones del cuerpo de la víctima y de la carga de trabajo del Ministerio Público.

Asimismo mencionan que en este caso en particular, hasta la fecha no han sido identificados los cuerpos de las dos personas encontradas calcinadas al interior de dicho vehículo, los cuales aún siguen en las instalaciones del Semefo. En este sentido recalcaron que la dependencia está abierta para que los familiares se acerquen ante el ministerio público, además como parte de sus derechos como víctimas del delito podrán solicitar representación o asesoría legal, también conocer las diligencias para transparentar y dar seguimiento a las actuaciones de quienes trabajen el caso.

Por otro lado, el fiscal General, César Augusto Peniche Espejel, mencionó que cuando un cuerpo es sometido al fuego es más difícil extracción de ADN y la identificación del perfil genético es más complicada.