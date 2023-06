Llevan en colonia Hidalgo cinco días sin agua

Chihuahua, Chih.- Vecinos de la colonia Hidalgo, ubicada a la salida a Cuauhtémoc denunciaron a esta redacción que tienen cinco días sin servicio de agua potable, por lo que sufren las inclemencias por el fuerte calor.

Por lo anterior hicieron un llamado al ingeniero Dorilyan Loera, quien es el encargado de la Junta Municipal de Agua en esa zona, a que tome cartas en el asunto.

Los vecinos como “Georgina N.”, mencionaron que en la avenida Luján número 10425, entre las calles 110 y 112, decenas de familias no les llega el vital líquido por lo que niños y adultos mayores sufren por la falta de agua.

“Pedimos encarecidamente que nos ayuden, no nos llega el agua a las casas y no sabemos que más hacer, ya reportamos a la JMAS pero no nos solucionan”; dijeron.