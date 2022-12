Llevarán alegría a miles de niños

El Cuerpo de Bomberos inició la tradicional Colecta Anual de Juguetes 2022-2023, cuyo fin es juntar la mayor cantidad posible de juguetes nuevos o usados para entregarlos el próximo 6 de enero a niños de las colonias más vulnerables del municipio. Juan Manuel Morales, subdirector del Cuerpo de Bomberos, informó que la colecta es una tradición que lleva más de 30 años realizándose y este año no será la excepción, donde la única condición es que se encuentren en buen estado, que no sean bélicos y no utilicen baterías.

"La fecha límite de entrega será el próximo 5 de enero y los juguetes se seleccionarán y revisarán por el personal de Bomberos conforme vayan llegando a las estaciones y, de haber alguno en malas condiciones o sin posibilidades de ser utilizado, será desechado para que solamente aquellos en buenas condiciones sean los que se entreguen", comentó el comandante de los combatientes de fuego. (Juan Carlos Núñez / El Diario)

