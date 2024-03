'Lloré cuando me diagnosticaron cáncer'

Francisca Olivas, es una valiente mujer sobreviviente de cáncer de mama. Actualmente trabaja haciendo labores de limpieza en el centro de la ciudad y mientras barría las hojas de los árboles que caen sobre la calle Libertad, platicó su historia.

“Hace tres años, en plena pandemia, me salió una bolita en el pecho. Yo trabajaba en una empresa establecida y tenía servicio médico, fui a revisión y uno de los mismos doctores me recomendó atenderme particular, pero rápido porque lo más seguro era que tuviera cáncer. Me fui al Hospital General y ahí después de los exámenes, me ayudaron a conseguir un servicio médico y me atendieron muy bien”, comentó Paquita.

Le quitaron un seno, pero le salvaron la vida. Sabía que tenía que seguir en tratamiento y alguien le comento que en Aseo Urbano podrían darle trabajo. Fue y la contrataron.

“Yo soy una persona antes y después del cáncer. Puedo asegurar que eso me hizo encontrar a Dios y ahora veo la vida, no sé, como más bonita. Agradecida. Creo que todos tenemos que echarle ganitas. No todo es pedirle a Dios, también tenemos que darle una ayudadita”, finalizó la feliz mujer del chaleco fosforescente.