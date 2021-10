Lloró Andrés Valles al saber que será liberado

Cortesía / Andrés Valles

Chihuahua— La posibilidad de salir de prisión y llevar su proceso en libertad hizo llorar a Andrés Valles, quien se enteró la tarde del viernes del acuerdo firmado entre el Gobierno estatal y federal para poner fin al conflicto por el agua, motivo por el que está recluido.

“Yo iba camino a Chihuahua porque la visita era a la una de la tarde y entró la llamada de la gente de Gobierno unos 15 minutos antes. Pude darle la noticia y sucumbió en llanto porque aunque lo tratan bien, la privación de la libertad no es nada sano. Se quedan con muchas cosas reprimidas. Veíamos que se iba a solucionar pero no sabíamos cuándo. Se me hacía muy duro que se llegara Navidad y él no estuviera en casa pero Dios obró, la autoridad y las asociaciones civiles también y esperamos que esto tenga un final feliz y pronto”, dijo Martha Holguín, esposa de Valles, la mañana de este sábado.

Señaló que será a inicios de la presente semana cuando se lleve a cabo una reunión con la autoridad para conocer cuál será el proceso a seguir, ya que tienen claro que debe concluirse conforme a la ley.

“El viernes fue muy escueta la comunicación, pero entre lunes y martes vamos a ultimar detalles. Se nos va a decir qué es lo que sigue, qué nos falta por hacer y los tiempos que debemos esperar. Sabemos que al ser un problema federal tiene que haber una comunión entre ambos niveles, además, las personas que estamos implicadas en ese proceso sabemos que como ya están iniciados se tienen que terminar conforme lo establece la ley. A nuestra gente le conviene que los procesos se terminen como debe ser porque estamos solicitando que se les retiren los cargos y que no se dejen antecedentes penales de ningún tipo. Sabemos que para lograr eso se lleva tiempo”, mencionó.

Manifestó que en el caso de los agricultores de La Cruz, es posible que la audiencia programada para el lunes 25 de octubre sea diferida; en cuanto a su marido, espera que le permitan llevar el proceso en libertad.

“En el caso de los agricultores de La Cruz tendrían una audiencia el lunes y se va a diferir para acomodar las cosas, y en el caso de mi esposo la siguiente audiencia estaba fijada el 9 de noviembre. Yo espero que para esa fecha ya estemos avanzados y le permitan vivir su proceso en libertad. Estamos en espera de la información pero muy contentos y agradecidos porque vemos finalmente una luz en el camino. Estamos agradecidos con la gobernadora que se ha mostrado como una mujer muy sensible y humana, no deja las cosas para mañana, hemos sentido el apoyo de su parte, nos ha brindado ayuda. Afortunadamente las cosas ya tomaron un rumbo favorable, hay mucha esperanza”, apuntó.

Sigue exigencia de justicia para Jessica y Jaime

Agregó que continuarán buscando justicia para Jessica Silva y Jaime Torres y agradeció a todas las personas que se sumaron a la causa de diversas maneras.

“Un agradecimiento pleno a toda la gente que se ha unido a la causa. Está pendiente el caso de Jessica y Jaime, que no lo vamos a dejar de lado. Las personas que nos brindaron apoyo moral, económico, en especie y que nunca nos dejaron solos un agradecimiento enorme. Cada quien sabe todo el apoyo que nos brindaron y solo nos resta esperar tenerlos a todos los que ahora están detenidos, en casa de nueva cuenta”, finalizó.