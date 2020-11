Llueven denuncias a Gobierno del Estado por irregularidades en gasolinera del Cerro Grande

El Diario

La polémica gasolinera que se construye a un costado de las faldas del Cerro Grande ha tenido una mala revisión de los estudios ambientales para otorgar los permisos estatales y federales para la obra que ha lastimado la identidad, el paisaje y el medio ambiente, informó un comunicado del movimiento Salvemos Los Cerros de Chihuahua.

En el caso del Gobierno del Estado, las leyes de Chihuahua claramente establecen que, si una obra aporta datos falsos en sus estudios, esta debe ser cancelada, y sin embargo, pese a no cumplir con los mínimos requisitos de cambio de uso de suelo que la misma empresa que construye la gasolinera señala, no ha habido acción alguna por parte de las autoridades estatales, quienes hace meses recibieron la información de la denuncia por medio del Sistema de Denuncia Ciudadana Sidec.

En el caso particular de la Semarnat, todo indica que el cambio de colores partidistas no es un cambio de su política, debido a que la administración pasada aprobó “fast track” los permisos de la gasolinera por medio de mentiras, engaños y datos ridículamente falsos, como el hecho de afirmar que el tipo de suelo que hay en el cerro no aplica, como si no hubiera suelo, y la administración actual ha hecho lo mismo que el gobierno del Estado, es decir, absolutamente nada para hacer valer la ley y proteger el medio ambiente, el paisaje y el territorio.

Debido a estas irregularidades, los ciudadanos organizados han iniciado una nueva ola de protestas, esta vez por medio de las plataformas digitales, para denunciar esta grave situación y exigir a los niveles de gobierno estatal y federal que cancelen la dañina obra. En el plano municipal continúa la demanda en contra las autoridades por la violación sistemática de los derechos humanos de la población al haber aprobado la gasolinera presuntamente de forma ilegal.

“Entre contradicciones que encontramos al revisar el informe preventivo presentado por la empresa Grupo Cimarrón Lubricantes SA de Cv para la construcción de una gasolinera en uso de suelo Zona Especial de Desarrollo Económico Controlado en el Cerro Grande, un sitio emblemático y un área natural de valor ambiental, cuya construcción detonó un proceso ciudadano de participación política con el fin de proteger el Cerro, una experiencia histórica que tuvo el honor de ser el impulso para la primero Audiencia Pública con las autoridades municipales según la Ley Estatal de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, en donde se demostró el rechazo a permitir que los cambios de uso de suelo afecten al símbolo de Chihuahua reconocido como paisaje protegido por el reglamento municipal de imagen urbana y paisaje.

La resolución de impacto ambiental emitida por ASEA – SEMARNAT tuvo lugar al finalizar la administración pasada, que ha sido caracterizada por ser una administración que continuó la tradición de corrupción, por lo que consideramos importante realizar una revisión de este informe, lo que puede derivar en la suspensión de la obra.

Biodiversidad (carencia de método científico)

El informe menciona que no hay especies de flora o de fauna, sin embargo, el estudio presentado al municipio de Chihuahua sí menciona una lista de flora y de fauna. Esta inconsistencia revela una carencia de método científico, lo que significa que no existe la rigurosidad necesaria para determinar el verdadero impacto ambiental. Al respecto también se menciona que no existen especies de valor comercial, pero el Estudio de Impacto Urbano y Ambiental presentado al municipio incluye al Mezquite, una especie con definitivo valor comercial.

Agua

Se menciona que en la zona solo existen arroyos sin nombre, sin embargo, en la zona de influencia se encuentra el histórico arroyo de la Manteca, que atraviesa distintas colonias hasta llegar al Chuviscar en el centro de la ciudad, y que ha sido señalado como una zona de riesgo.

Suelo

La clasificación del suelo presentada por el informe preventivo señala una inconsistencia en cuanto a que divide el suelo falsamente en Regosol y N/A, lo que conlleva una doble contradicción: por una lado la clasificación edafológica del INEGI identifica el suelo del Cerro con otra categoría por completo distinta, la división ficticia se realiza con toda la intención de incluir a la gasolinera en una zona de suelo “N/A”, lo cual puede ser corroborado como falso con una simple vista de la foto satelital.

Paisaje

El informe preventivo afirma que la zona no tiene valor paisajístico, sin embargo, esta afirmación implica dos irregularidades clave: El Cerro Grande, parte del escudo del Estado de Chihuahua, fue reconocido como paisaje protegido por el reglamento municipal antes mencionado. La zona de influencia incluye también la base de la “Cruz Ecuménica”, un símbolo de luz encendido por la administración municipal para promover la “esperanza” durante la pandemia actual.

“Estilo de vida”

La zona que rodea el Cerro Grande es caracterizada por la precariedad y la marginación, sin embargo el informe preventivo menciona que los cambios de uso de suelo que impactan en las inmediaciones de las áreas naturales protegidas es una condición “saludable”, que beneficia el “estilo de vida” de la ciudad, algo por completo contrario al desarrollo urbano sustentable y a los planes de desarrollo de los tres niveles de gobierno.

En conclusión, solicitamos a la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental – SEMARNAT revise estas irregularidades y tome las medidas necesarias. – Atentamente: Salvemos los Cerros de Chihuahua”, explica en su comunicado.