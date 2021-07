Lluvias han cobrado la vida de cuatro personas

Cuatro personas fallecidas a causa de las lluvias, es el saldo que ha dejado el temporal en Chihuahua, de las cuales, tres se han suscitado en la capital del estado, entre las que se encuentra el caso de la joven rarámuri, Gabriela Cristina, quien fue arrastrada por la corriente de un arroyo a espaldas del asentamiento El Oasis.

La Coordinadora Estatal de Protección Civil (CEPC), e s t abl e c i ó que son cuatro los casos de personas fallecidas que se han registrado hasta el momento, por lo que pidió a la población prevenir este tipo de accidentes. Además, del caso de Cristina, se encuentra el de un masculino que fue localizado sin vida el pasado martes, arrastrado por la corriente del río Chuvíscar, hasta el momento no se ha podido establecer su identidad. El sábado en la noche, un vehículo cayó en un canal de aguas en el boulevard Fuentes Mares y calle Emiliano Zapata, en donde el conductor quedó atrapado y no pudo salir, lo que terminó por costarle la vida, la víctima fue identificada como Diego Armando Pérez Gutiérrez de 27 años. La cuarta víctima Erik Eliel quien fue arrastrado por el río Agujas en el municipio de Balleza, esto, el domingo en la tarde, su cuerpo fue localizado el lunes, sin signos vitales.