Lo detienen por matar a un perro

Un sujeto fue detenido por elementos de la Policía Estatal cómo presunto responsable de asesinar a un can, en hechos ocurridos en Ciudad Juárez.

El detenido fue identificado como Manuel C. C., De 55 años, cuando la dueña de la mascota solicitó el apoyo al 9-1-1, debido a que esta persona se encontraba agrediendo al can, hasta que le provocó la muerte.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), adscritos a Zona Norte, detuvieron en Ciudad Juárez a un sujeto que ocasionó la muerte de un perro propiedad de una mujer.

Los elementos de la SSPE indicaron a la mujer el procedimiento para interponer su denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) a dónde trasladaron al detenido para presentarlo ante el agente del Ministerio Público.