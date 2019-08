Lo estafan en 'casinito'... y clausuran el local

Un hombre se sacó un premio bastante atractivo, se lo reclamó al encargado, este se lo negó, y hoy por la tarde el negocio, ubicado en las calles Cuarta y Niños Héroes, fue clausurado.

El hombre se encontraba jugando en las máquinas tragamonedas o tragaperras (casinitos), y en un golpe de suerte ganó un premio de 27 mil pesos.

El afectado, al ver que la máquina no contaba con el dinero suficiente, le reclamó al locatario.

Al no entregársele el valor del premio, el hombre decidió llamar a las autoridades, que minutos después llegaron al lugar y confiscaron 26 máquinas, para después proceder a la clausura del local.

Al parecer el negocio no contaba con los permisos necesarios para funcionar como casino.