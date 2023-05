Logra David pensión por viudez tras muerte de su pareja

Tras haber pasado por dos años de tratos dicriminatorios por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), David Moreno logró que le fuera reconocido su derecho a acceder a la pensión de viudez tras la muerte de su pareja, Jorge, con la que vivió en concubinato, esto gracias a una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CEDH).

“Mi historia comienza hace dos años. Mi pareja (Jorge), falleció el 28 de marzo del 2021 de Covid, luego de haber estado internado alrededor de dos semanas. Fue muy doloroso perderlo ya que aunque no estábamos legalmente casados, teníamos muchos planes de vida y toda una historia”, cuenta David.

Jorge fue una de las personas más importantes en la vida de David y, de acuerdo con sus palabras, “él siempre vivirá en su mente, alma y en su corazón”. Su muerte, dijo, fue todo un calvario, no sólo por el dolor que representó su pérdida, sino por diversas cuestiones que surgieron con la familia de su pareja y con las autoridades.

“Jorge no tenía una buena relación con su madre, yo no soy de aquí y lo único que yo tenía en Chihuahua era a él. Con su muerte tuve que empezar a hacer una serie de trámites en los que yo tenía que poner cuál era el tipo de relación que teníamos Jorge y yo y pues no era más que una relación de concubinato que, pese a todos los años juntos, para el IMSS no era importante”, externó David.

Narró que, cuando quiso realizar los trámites del crédito Infonavit (ya que éste estaba a nombre de Jorge), se dio cuenta de que la madre de su pareja ya había hecho el papeleo y que ahí no había un registro legal de que él existía.

“A ella le dieron todas las facilidades como a cualquier madre y yo tuve que ir demostrando que yo ya tenía esa relación con él y que era yo quien tenía los derechos para poder obtener la casa y la pensión, puesto que era algo que habíamos trabajado juntos por años”.

En el IMSS no pudo tramitar su pensión de viudez ya que, aun y cuando tenía todos los documentos, su solicitud no podía ser ingresada al sistema debido a que se trataba de dos personas del mismo sexo.

“Me mandaron con el encargado de la Subdelegación para que me diera más información y me mostró unos documentos donde literalmente decía que reconocían que las parejas del mismo sexo estuviesen casadas pero que en caso de concubinatos del mismo sexo, la pensión debe ser negada”.

Ante esto, David y su abogado Bonifacio Villarreal, acudieron a la CNDH, organismo que posteriormente dio respuesta, emitió una recomendación, le otorgó la pensión y solicitó una reparación del daño por los derechos que fueron violentados.

Pese a todo, esto fue un gran logro para el abogado, para la víctima y sobre todo para todas las personas de la comunidad LGBTQ+.

“Ya viene la marcha del Orgullo y muchas empresas y dependencias se suman y ponen sus banderas en las redes sociales y se asumen como aliados cuando en realidad no lo llevan a la práctica, es importante que no sólo digan que apoyan sino que lo hagan realmente”, manifestó David.