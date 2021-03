Logran 941 internos su preliberación

Archivo

Chihuahua.- En los dos últimos años (2019 y 2020) el Gobierno del Estado preliberó a 941 internos de 8 Centros de Reinserción Social (Cereso), tanto varonil como femenil, informó la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través del oficio número SSPE-3C.1.1.3/475/2021.

Las cifras de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, establece que el Cereso Estatal 1 ubicado en el municipio de Aquiles Serdán es donde más preliberaciones hubo con 308.

Según los datos del documento en el 2020 se presentaron mil 29 solicitudes de preliberación; sin embargo solamente el 45.38 por ciento fueron aceptados, es decir 467 casos, de los cuales 163 corresponden al Cereso de Aquiles Serdán.

Mientras que las solicitudes de preliberación en el 2019 fueron 794, de las cuales se autorizaron un total de 474; es decir, el 59.7 por ciento, la mayoría fueron de Aquiles Serdán y de Ciudad Juárez, según los registros.

En este sentido la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, recalcó que las solicitudes que se negaron fue porque no se ha cubierto la reparación del daño, no alcanza el porcentaje de pena compurgada señalado en la ley, o no presenta el carácter de primodelincuente.

Asimismo dieron a conocer que se otorgó el beneficio de preliberación por motivo de la contingencia sanitaria de Covid-19 en 2020, a 13 personas, ellos son adultos mayores con comorbilidades o consideradas vulnerables ante la pandemia.

El oficio de la Unidad de Transparencia de la SSPE señaló que 8 personas estaban en el Cereso Estatal 2, Chihuahua Capital, y las otras 5 personas corresponden al Cereso Estatal 3, localizado en Ciudad Juárez.

Por otro lado, según los registros se preliberaron a un total de 121 mujeres que estaban privadas de la libertad por haber cometido algún delito, de estas 97 eran del Cereso de Aquiles Serdán y 24 de Ciudad Juárez.