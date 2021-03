Logran vencer al Covid

Chihuahua.- Dos pacientes que resultaron contagiados por el mortal Sars-Cov-2, fueron dados de alta ayer por la mañana del hospital militar del 23 Batallón de Infantería en esta ciudad.

Uno de ellos, Luis Ibarra de 37 años narró su experiencia al ser entrevistado.

“Nos atendieron muy bien, llegue con una saturación de 68, ahorita salgó con 94, estuve aquí desde el sábado de la semana pasada y me pusieron puro oxígeno”, dijo.

Sobre el trato que recibió del personal médico militar comentó, “fueron muy buenos conmigo y me ayudaron en la recuperación, gracias a Dios con los cuidados y las terapias pudimos salir adelante. Sí llegue con mucho miedo y me voy mucho más tranquilo, la atención fue muy buena”, comentó.

Por su parte el señor Alfonso Rubio de 57 años, mencionó.

“Yo llegue muy delicado hace una semana, se puede decir que me siento afortunado no hubo necesidad de que me intubaran. No hay una palabra que englobe el trato que recibí. Decir excelente es mas que limitado, me trataron de maravilla, la enfermedad si es muy dañina pero sigo aquí”, mencionó.

Acompañado de familiares los egresados del hospital abandonaron ayer las instalaciones médicas militares al tener otra oportunidad de vivir.

