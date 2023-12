Los ahorcados del madroño

Hace años, muchos años ya, desde que el último hombre fue colgado del madroño, y se recuerda que fue precisamente al buscapleitos local Danny Lacy al que encontraron una mañana con la soga al cuello...

Es éste un pueblo fantasma, o al menos así lo parece a los ojos del visitante. En medio de la plaza principal se yergue la mole de un edificio grande y masivo, que resulta ser de militares, y fuera de estas instalaciones, no hay casi nada más.

Todo el mundo en Marfa, Texas, conoce o ha escuchado algo acerca del viejo madroño que se levanta en el Rancho Lacy. Lo llaman “El Arbol de los Ahorcados”. En el pueblo circulan versiones que aseguran que sus ramas color carmesí están coloreadas con la sangre de trece hombres, cada uno de los cuales enfrentó la muerte en su momento, habiendo sido colgado de alguna de las resistentes ramas.

Vive acá un primo mío, un mecánico que sobrevive de milagro, es decir, trabaja reparando tres o cuatro autos por mes, y que está asentado en esta tierra adentro de una casita-trailer con casi todos los servicios, excepto el aire acondicionado, lo que él suple con un ventiladorcito muy viejo y de aspas abolladas.

Este primo mío carnal me contó, la única y ¡lo juro! la última noche que pasé en la casa rodante, una historia que, de no conocerlo yo a él en toda su parquedad y en la economía de palabras que practica desde que era niño, simplemente no hubiera creído.

De los sucesos que refiere el relato hace ya como cuarenta y siete o cuarenta y ocho años. Todavía a mediados del siglo Veinte hubo aquí alguna actividad minera y extracción de materiales valiosos para construcción, una especie de arenas que se las peleaban los productores de reactivos químicos, y había trabajo entonces. Y había gente.

Al pueblo llegaron muchos forasteros, quienes vivían en campamentos en las orillas, donde se pasaban parte de la noche emborrachándose y escandalizando alrededor de las numerosas hogueras que cada quien encendía. Sin embargo, para un grupo de gente local, aquella era una situación que rayaba en el pecado más desenfrenado, en la maldad suelta y actuante, y decidieron poner fin a todo ello. Envueltos en blancas sotanas y tocados con gorros al estilo del Ku-klux-klan, secuestraron a varios de los individuos que consideraron más perniciosos, y después de golpearlos a placer, los iban y los aventaban cerca de los campamentos.

Pero, salidos de no se supo nunca dónde, otros encapuchados diferentes aparecieron en el condado, de noche también, aunque vestidos de negro, y comenzaron a llevarse a los integrantes del primer grupo de “justicieros”, como revirtiendo el mal que éstos habían hecho.

Uno a uno, hasta contar trece, aquellos émulos del Ku-klux-klan perecieron ahorcados en las ramas del célebre madroño, y nunca nadie supo quiénes fueron los ejecutores.

“Dicen que llegaban a pie, que eran seis y que sin portar ninguna arma más que sus manos, arrancaban a su víctima de donde estuviera, el día designado. Las gentes escasas de Marfa, Texas, cuentan hoy que aquellos ejecutores volaban y que eran demonios encarnados. Que desaparecían con un fulgor en el momento mismo en que terminaban sus macabros homicidios.

Y que, así como surgieron un malhadado día, así dejaron de ser vistos.