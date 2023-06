Los ahorcados se mecen al viento

El hombre que caminaba debajo de un ancho sombrero de paja, arropado con un cobertor que le dejaba apenas ver el camino hacia delante, vio muy claramente la silueta aquella que pendía de un árbol y que había tomado el ritmo de un vaivén. Nunca tuvo la intención él de pasar por ahí, pero fue necesario hacer aquella diligencia a media noche... ¿qué se podía hacer?

Lo que vio lo dejó helado, porque aquel muerto, que se mecía al capricho del viento, aquel infeliz ahorcado, tenía las ropas desgarradas, sus zapatos se los había apropiado alguien más miserable que él. Los brazos estaban atados atrás con soga, la camisa abierta dejaba ver un pecho hundido encima de una panza hinchada como se hinchaban todos los ahorcados.

Cuentan que en los tiempos violentos cuando el país se debatía en el fragor de la Revolución, los dos bandos acostumbraban “ajusticiar” a sus enemigos colgándolos de los álamos que había en la orilla norte de la ciudad. Estos álamos colindaban entonces con el río Chuvíscar.

Donde hoy en día está la avenida Niños Héroes en la capital, había entonces dos filas de árboles que flanqueaban la calzada que se conoció como la avenida Del Árbol. Más allá, más árboles, especialmente álamos y sauces, y unos mezquites crecidos que eran casi tan grandes como aquellos, se amontonaban en aquel legendario bosque de ribera que después fue sacrificado a los dioses de la “modernidad” y del cemento.

Pero la avenida Del Árbol era preferida para exponer a los colgados, porque era una fila parejita la que crecía en las banquetas. Ahí permanecían los cuerpos balanceándose al son del viento, a veces durante semanas, con las aves de rapiña rondando y disputándose los despojos en festines interminables.

Las gentes se santiguaban, y los comerciantes se quejaban de que el espectáculo macabro ahuyentaba a los clientes. Pero siempre podían más el morbo y la curiosidad, y no faltaba público para el circo de los despojos al viento.

Otra cosa era en las noches, cuando los vecinos se recogían temprano en sus casas y trancaban puertas y ventanas para que no les entrase la fetidez que desprendían los cadáveres colgantes del cuello. Y sobre todo, querían aislarse para que no los alcanzaran las maldiciones que lanzaban sobre sus victimarios aquellos infelices antes de morir. Nadie transitaba, o casi nadie, por la avenida, so pena de encogérsele el corazón de miedo y de que le alcanzasen los espectros que en gran número vagaban por entre las callejuelas laterales.

¡Qué de pavor se esparcía por la parte aquella de la ciudad! Decían las gentes que una terrible maldición caería sobre aquellos árboles a los que Dios secaría sin falta para expiar las culpas de los humanos.

Hoy en día apenas queda una docena de los sobrevivientes de los álamos originales, y quizás sean sólo sus vástagos los representantes únicos de una estirpe maldita.