Los diablitos panzones

Guerrero— “¿Miedo yo?”. -Baladronaba Agustín, sabedor de que en este mundo no podría haber nada sobrenatural, nada del otro mundo, que viniera a atemorizarlo.

A Agustín Amaya le gustaba dar personalmente el ejemplo a sus amigos, de que no había nada que temer acerca de muertos que regresan o de malos augurios, porque estaba convencido de que se trataba de puras supersticiones.

Cierta noche, Agustín fue invitado por sus amigos de la ciudad a asistir a un campamento de gitanos que se colocó en las afueras y donde se ofrecían funciones de música de cuerdas y panderetas, y bailes exóticos.

Había entre las gitanas una vieja adivinadora de gran prestigio, y a su alrededor se congregaba una multitud para que les adivinara la “buena ventura”. Decía la gente que para llegar a la verdad, la mujer debía invocar la ayuda de espíritus.

“Yo no creo en esas tonterías”, respondió Agustín Amaya cuando le pidieron que se dejara tomar la mano por la vieja adivina.

En eso, la gitana se aproximó al grupo de muchachos y, enarcando aquellas cejas largas y delgadas que parecían rebanarle la frente, miró a Agustín con ojos pequeños y negros, profundos ojos que destellaban el reflejo de las fogatas.

“Tú no te me acercas porque eres un incrédulo, y me ves con hostilidad, pero te voy a demostrar que sé muchas cosas de tu vida”. Se hizo el silencio y nadie se movió de su lugar. Agustín quedó muy serio.

“Eres un muchacho rico y consentido por ser hijo único. Tienes un gran orgullo y un carácter voluble y violento. A tus servidores sueles regañarlos y llegas al insulto con ellos, y luego les haces grandes favores, voluble como eres. Desde que una mujer te engañó, ya no crees en las demás, y hasta procuras molestarlas gastándoles bromas crueles y sarcasmos...”

La reacción de Agustín fue sacar una moneda del bolsillo y aventárselo a la adivina, con gesto despectivo.

Todavía cuando el muchacho se alejaba en compañía de sus amigos, escuchó a su espalda las últimas palabras de la vieja:

“Vas a ver, cómo de repente te va a ocurrir algo que te hará creer en los misterios del mundo, y tal vez, tal vez te cause miedo”.

“¿Pues de dónde habrá sacado esta bruja esa información sobre mí?”, dijo y se fue.

Lea mañana la segunda parte...