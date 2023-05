Los ganaderos no estamos de rodillas: Álvaro Bustillos

Juan Alanís/ El Diario

Chihuahua.- “Los ganaderos de Chihuahua y del país no estamos de rodillas, al contrario, estamos de pie”, dijo Álvaro Bustillos Fuentes, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh), durante la inauguración de la Convención Nacional Ganadera 2023, quien pidió que las decisiones del sector no se tomen detrás de un escritorio por quienes no viven del gremio.

Ante el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la gobernadora María Eugenia Campos, el Presidente de la UGRCh señaló que la ganadería es el sector actualmente más afligido del país, por políticas públicas como aperturas que el Gobierno Federal hace a otros países como Brasil y Argentina, que ponen en riesgo la sanidad y acreditaciones comerciales de los productores mexicanos.

Hagamos de México un país sin divisiones, donde el sector productivo sea un referente que ayude a los más necesitados sin divisiones, planteó.

“Jale mata grilla”, subrayó

En tanto, Homero García de la Llata, el presidente del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), dio la bienvenida al Secretario de Gobernación para dialogar y convivir con los ganaderos organizados de México.

Señaló que los ganaderos están comprometidos para seguir produciendo proteína animal para el pueblo de México, pero, subrayó, se necesita y se exige siempre la comprensión y apoyo del Gobierno Federal, especialmente en estos momentos, para los pequeños y medianos productores de leche y porcicultores que derivado de la baja del precio internacional de commodities y la fortaleza del peso, se ven amenazados con una avalancha de importaciones que ahogan su viabilidad.

Además, dijo, de la amenaza para los productores de carne que están en máxima alerta por posible afectación derivada de la apertura para la importación de productos cárnicos de Sudamérica.