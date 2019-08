Los hacen padecer en pleno día del abuelo

Chihuahua.- Decenas de adultos mayores se manifestaron en las oficinas de Telecomm, luego de que intentaran cobrar su pensión gubernamental, sin embargo no hay aire acondicionado en el edificio, ademas de que empleados argumentan que no hay sistema.

Fue en la calle 19 y Libertad, donde decenas de adultos mayores presentaron una queja a esta casa editora respecto a las condiciones de pago de los programas federales, ademas de las precarias instalaciones del edificio de Telecomm, donde no tienen aire acondicionado, sillas, agua y ni mucho menos baños para los adultos que oscilan entre los 68 hasta 80 años de edad.

Cabe señalar que entre las quejas que abundan, son que tienen en la fila desde las 9 de la mañana y no hay dinero para pagar y tampoco sistema a nivel local.

Asimismo una mujer de 74 años de edad, manifestó que empleados de la dependencia le sugerían que fuera al baño a Palacio de Gobierno, a unas 5 cuadras del lugar, por lo que le es imposible caminar.