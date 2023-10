Los ojos del muñeco siniestro

Ahí estaba en un rincón el horroroso duendecillo, mirándome con sus ojillos malignos y moviendo su boca como si me estuviera maldiciendo. ¿Qué clase de pesadilla era aquella?

¡Por supuesto que me dio miedo! La presencia del “muñequito” o lo que fuera, no era la de una persona, ni la de ningún animal que pudiera reconocerse... sólo se podía tratar de un ser maligno, porque todo lo que me transmitía con su mirada, con sus gestos y con su cuerpecillo, era maldad, y yo nunca he sido insensible a la maldad.

De hecho, a Olivia Peregrino, el encuentro con el “duendecillo” la dejó traumada, al grado de que se acostumbró a dormir con la luz encendida y siempre en compañía de su hermana mayor. A sus diez años, Olivia sufrió la visita del “muñequito siniestro”, como ella lo llamó, más de seis veces en menos de un mes...

Años después, Olivia y su hermana menor Chayito, reconocieron aquellos seres misteriosos que invadieron su casa, en un nuevo juguete que hizo furor, el “Furby” que conoce el lector, y que es un “adorable” muñequito fabricado a imagen de los diabólicos “gremlins” de las películas.

Los “furbies” famosos son chaparritos, panzones casi redondos, con unas patitas casi inexistentes, unos ojotes con párpados, y la característica expresión bonachona, con el “plus” de que el “Furby” habla y puede contestar algunas preguntas de los pequeños.

Hoy en día, a 8 años de la creación del muñeco, ya nadie se acuerda de él, porque cayó en desuso una vez que dejó de ser novedad.

Una teoría conspirativa fue recogida el 6 de noviembre de 1992 en un rincón de las páginas de cultura del periódico The Indianapolis Star, bajo el encabezado “Pacto con el diablo y la industria del juguete: Nueva teoría de la conspiración”. El autor del artículo, Frank Mallone, no fue prolijo en detalles, pero resumió bien el espíritu de la denuncia de N. Thumbleton:

“Las finanzas de la corporación Hasbro, en caída desde hace por lo menos tres años, serán relanzadas hacia adelante, con la introducción de un pequeño juguete 'animatrónico' que, según denunció el ingeniero John N. Thumbleton, antiguo empleado de la compañía, será producto de un curioso fenómeno de asociación inmoral de uno de los mayores accionistas y directivo, ni más ni menos que con el diablo”.

El siguiente párrafo fue escrito con bastante pudor por el periodista, pero trató de poner la cita textual del aparentemente desequilibrado ingeniero:

“Ese directivo se comprometió con su 'socio' a preservar las características físicas de una raza de 'duendecillos' a punto de desaparecer, conocidos como 'furbamellings' y que durante más de 600 años sirvieron fielmente al diablo, según N. Thumbleton, y cuyas almas se habrán de materializar en algunos ejemplares escogidos de los juguetitos que está a punto de lanzar la corporación Hasbro”.

¿Cuál fue la recompensa para la empresa en ese supuesto pacto con el diablo? Entre 1998 y 2005, Hasbro vendió 40 millones de “furbies” en el mundo, con un valor de más de 2 mil millones de dólares.