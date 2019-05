Los perros ladran y nos siguen matando

Chihuahua.- Semidesnuda, bajo el escrutinio del ojo público, expuesta a las inclemencias no solo del ambiente sino de un entorno social que normaliza cada vez más la violencia contra la mujer, así fue encontrada Myrna la mañana de este sábado, en una calle de terracería de la colonia San Jorge a escasos 100 metros del panteón municipal número 1.

El rostro de una muñeca vieja sobre la tierra seca yace como una paradoja de la muerte. Con los ojos fijos en ningún sitio. Atrás los perros ladran. A su alrededor el desconcierto y miedo, de ese que paraliza a veces y en otras hace gritar: “¿Por qué nos matan? ¿Por qué tanta saña con las mujeres? ¿Por qué a ella? Era buena muchacha”, cuestionan vecinas del sitio donde fue encontrada la joven quien desde los 8 y hasta los 15 años formó parte del coro de la iglesia “San Jorge”. Ahora, apenas alcanzados los 19, alguien le robó la oportunidad de vivir.

“Tenemos miedo. Es horrible lo que está pasando, ya no podemos estar seguras en ningún lado”, dice Rocío, cuya vivienda se ubica a un costado del punto donde la víctima fue lanzada frente a un portón que contiene la inquietud permanente de los perros molestos que ladran e intentan sacar la cabeza bajo el metal.

“Anoche estuvieron ladrando muy fuerte durante un buen rato, a lo mejor fue cuando la dejaron. Nosotros no salimos, no queremos problemas”, dice en voz baja la madre de una familia indígena asentada en el lugar que como muchos otros, carece de servicios básicos.

Aquí no hay agua potable, drenaje ni luz eléctrica, pero sí hay robos y narcomenudeo en puntos conocidos por las corporaciones policiacas que simplemente cierran los ojos para no ver lo evidente.

“En las noches esto es una 'boca de lobo', no hay iluminación y los delincuentes se aprovechan de eso. A los malandros de la colonia se suman los de la Desarrollo Urbano. Tenemos muchos problemas y nadie nos atiende. ¿De la Policía? Solo se ven pasar por la calle principal, acá no entran porque también tienen miedo”, aseguran habitantes.

Más adelante, en la misma ruta de terracería en cuyos costados hay botellas de cerveza vacías, basura, ropa y desechos en general, un joven dice que fue su tío quien reportó el hallazgo del cuerpo alrededor de las 6 de la mañana cuando salía a trabajar. La Policía municipal llegó una hora más tarde.

Desde la ventana cuenta que Myrna fue su compañera en la escuela secundaria y siempre “le echaba ganas a todo, era muy trabajadora, se buscaba la vida bien, trabajó en la tienda de abarrotes y hasta en un circo”, y luego calla porque el recuerdo del cuerpo sin vida, estrangulado con su propia ropa, duele.

“Es feo que le hagan eso a cualquier persona pero cuando es alguien que conoces, pues sí te afecta más. No está bien que pase esto”, indica y el silencio llega de nuevo, como lo hace la muerte a veces, sin pedir el permiso de nadie.

Dos cuadras después, con rumbo al sur, el entorno cercano de la joven guarda silencio. La presencia de la Policía Ministerial llama la atención de los transeúntes porque “acá se conoce poco el trabajo de ellos, solo vienen cuando hay muertos, como las aves negras de mal agüero y ya no sirve de nada que se aparezcan”.

Saben que Myrna murió porque horas antes, la madre corrió en retroceso hacia la terracería que antes era un arroyo, solo para encontrar lo que ya presentía.

“Vimos que alguien les avisó y se fueron corriendo. Nosotros los conocemos desde hace mucho tiempo, son gente tranquila que no merecen esto”.

Las preguntas y dudas se quedan en el aire, sin embargo, “¿por qué nadie impide que nos sigan matando?” es quizá la más dura, la que más molesta, la que más enojo causa.

Los perros siguen ladrando, se escuchan a lo lejos.