Los sueños son para hacerlos realidad: Diego Dreyfus

Chihuahua.- “Persigue tus sueños, se feliz y lograras lo que deseas en la vida”, alentó el actor e ingeniero físico Diego Dreyfus en la conferencia Amor, Sexo y Dinero.

Entre aplausos y de pie, el público recibió al ingeniero físico quien de forma amena expuso a los asistentes, primeramente, que “lo primero que tienes que saber es quién eres”, ante estudiantes, maestros de Claustro Universitario de Chihuahua y público en general en el reciento de la Expo Chihuahua.

“Eres indescriptible. Hay algo útil que puedes mercadear de ti. Sentirse usado contra sentirse útil”, aseguró Dreyfus, quien es uno de los mejores amigos del futbolista Javier Hernández “Chicharito”, quien milita en el West Ham de la Premier League de Inglaterra.

Al dinero lo determinó así: “prefiero atraer, porque no es magia, ¿qué es mucho? No importa cuánto ganas, sino cómo lo ganas. Carta al dinero, impacto contra el truco. La vida tiene un solo secreto, y cuando lo entiendes, todo funciona bien, expuso el también actor de televisión”.

Orientó a que cambiemos la forma de pensar, dejando la idea de que “chamba es chamba”, porque todo cuesta en la vida, además de que debemos de aprender a amar, “por eso no creo en las medias naranjas, tampoco creo en los pecados”.

Dijo que se debe tener pasión, se debe tener un efecto. El secreto de la vida es practicar lo que te enseñan. Se tiene que saber un por qué en cuestión de tiempo.

“Buscar un profesional, invertir en un curso, júntate con gente que esté haciendo lo mismo que tú, practicar lo que te enseñen, no solo la escuches; diviértete, necesitas tener un porqué, pero todo solo es cuestión de tiempo”, dijo.

Para hacer las cosas con éxito, el conferencista lo resumió en disciplina, consistencia y congruencia. Diego Dreyfus, interactuó con los asistentes, bromeó, e invitó a todos a creer en ellos mismos. Por más de una hora, el coach buscó que la relación entre los asistentes fuera amena; invitó a elegir un empleo que satisfaga las necesidades de cada uno, a buscar trabajo con un salario correcto.