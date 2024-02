Lucha Dafne desde los 5 años vs el cáncer

“Como un baldazo de agua, así sentí cuando me dijeron que mi hija tenía cáncer”, recuerda María del Rosario, mamá de Dafne, quien a sus apenas 5 años comenzó a luchar contra este padecimiento que hasta el 2023 atacó a 35 menores de 18 años en el estado de Chihuaha.

El caso de Dafne también se encuentra entre los 288 diagnósticos reportados en menores de edad por la Secretaría de Salud durante los últimos 5 años, al corte del 15 de febrero del año pasado.

“Cuando te dicen que tu hijo o hija tiene esta enfermedad, ¿qué haces? ¿cómo reaccionas?, no es algo que esperes que pase y menos en alguien a tan corta edad”, explica aún con angustia la mujer.

Afortunadamente, dice, hace casi cuatro años que Dafne tocó campana y logró superar el cáncer, no sin antes tener que ser sometida a una cirugía por un tumor en el riñón izquierdo, mismo que ya había hecho metástasis en varias partes de su cuerpo.

El primer síntoma, bien escondido

La lucha de Dafne, y de su familia contra el cáncer infantil comenzó cuando ella tenía apenas 5 años, en el mes de septiembre del 2018, pues empezó a presentar fiebre y enfermedades estomacales sin motivo aparente.

Preocupados por la salud de su hija, María del Rosario y su esposo viajaron de Témoris, Gazapares al municipio de Cuauhtémoc para que un médico revisara a la menor. Ahí en el hospital la mantuvieron internada mientras le realizaban estudios de sangre y radiografías.

“Le salía un bulto blanco, pero dijo el doctor que como (Dafne) no podía ir al baño era excremento”, detalla María y acto seguido, dieron de alta a su pequeña hija.

Sin embargo, su preocupación aumentó cuando la vieron, ya que la niña lucía pálida y con la mirada triste, pero tras el diagnóstico del médico, confiaron en que en pocos días se recuperaría por completo.

Una bolita en el abdomen ‘por arte de magia’

Los días pasaron, pero los síntomas de Dafne fueron en aumento, pues la noche del 16 de octubre del 2018 le detectaron ‘una bolita’ en el abdomen, que su mamá recuerda “salió de un día para otro”, pues asegura que nunca antes se la había visto, además de que la pequeña jamás se había quejado.

“Yo la cambiaba todos los días para ir al kínder. Le ponía su ropita y nunca se la había visto, porque se le notaba hasta por afuera de su ropita, ¿me explico?, era imposible que hubiera estado antes y yo no la viera, fue una bolita que salió de la noche a la mañana”.

Tras observar el abseso, decidieron llevarla de inmediato al Centro de Salud de Témoris, en donde la revisó un médico y le realizó un ultrasonido en donde volvió a aparecer un bulto blanco. “El doctor me dijo que esperaba que fuera sólo un abseso, pero me pidió que la trasladaramos hasta Los Mochis”.

Pese al miedo y la angustia, los padres de Dafne se aventuraron a comprar los pasajes de tren para Los Mochis y realizaron todo el papeleo para que la recibieran en el hospital. No pasaron muchas horas, pues a las 11:00 de la noche llegaron a Los Mochis, en donde los estaba esperando un radiólogo especialista.

Cuando llegaron a la clínica, le realizaron más estudios, “le medía de un lado y del otro”, y cuando obtuvo los resultados, recuerda María, los metió a ella y a su esposo en el consultorio.

“Nos dijo que nuestra Dafne tenía un tumor en el riñoncito izquierdo… y que era malo porque ya le había hecho metástasis en los pulmones, en el hígado, y que ya traía trombos en una de sus venas”, dice María con una voz fuerte, pero entrecortada.

Tras recibir esta noticia, dice, se quedó en shock pues como padre nunca se espera que un hijo llegue a tener una enfermedad tan peligrosa.

“Fue como si me cayera un baldazo de agua fría, así me sentí. No supe qué pensar, qué decir. Cuando te dicen que tu hijo o hija tiene cáncer ¿qué haces?, ¿cómo reaccionas?, no es algo a lo que uno esté acostumbrado, y menos porque ella es mi única hija”, dice y agrega que lo único que se decía a sí misma era “piensa en cualquier cosa, menos en eso”.

Mientras María y su esposo lograban recuperar el aliento, el galeno solicitó que la atendieran de urgencia y pedía que llevaran a la menor a Culiacán; sin embargo, ninguno de los dos padres tenía familia en aquella ciudad.

Tras percibir el miedo de los padres, el médico buscó en Internet otro centro de salud y encontró el Hospital Infantil de Chihuahua.

Fue así que la mañana del 18 de octubre llegaron a Cuauhtémoc y de ahí consiguieron viaje hasta la capital. “A las 9:00 de la mañana del 19 de octubre íbamos llegando al hospital y luego, luego me la internaron y le mandaron a hacer la biopsa”.

No obstante, la doctora que estaba atendiendo a Dafne no quiso esperar más tiempo y le sugirió a María y su esposo que la intervinieran de inmediato, por lo que 4 días después Dafne recibió su primera quimioterapia, que continuaron durante un año nueve meses junto con radioterapias y para enero del 2019 le retiraron el riñón.

Volver a querer jugar

Al permanecer bajo tratamiento, Dafne comenzó a estar constantemente triste y a rechazar a sus primos o demás niños que la buscaban para jugar. “Sí se nos achicolapó mucho, ella prefería estar mejor aislada”.

Esto, dice María, fue por una mezcla entre lo fuerte de las quimioterapias y el miedo de estar padeciento una enfermedad poco común en el lugar donde ellos radican, además de lo rápido que pasó todo.

“Ella estaba un día jugando con sus amiguitos y llevaba una vida normal… y de pronto estaba encerrada en cuatro paredes, rodeada de enfermeras, doctores, medicinas, fue un golpe y un cambio muy fuerte para ella”.

Por este motivo comenzaron a recetarle antidepresivos, lo que le ayudó, poco a poco a pasar de una mejor manera todo su tratamiento.

Otro de los factores que influyó en que la pequeña se sintiera mejor, dice María, fue que les tocaron visitas de voluntarios de algunas asociaciones como Amanc, Fundación Cima y Conquistando Sonrisas, que llevan actividades, juegos y juguetes a los pequeños que están internados en el Hospital Infantil y en la clínica Morelos del IMSS.

Esta misma asociación, recuerda, los apoyó durante los dos años de tratamiento con medicamentos, estudios y despensas. “Después de que los conocimos, yo le marcaba a Karla (directora de la asociación) y le pedía todo lo que necesitaba y ellos siempre nos ayudaron en todo”. Además de que a Dafne la empezaron a invitar a posadas y convivios que le devolvieron las ganas de querer jugar.

Esto impulsó a Dafne a seguir adelante, junto con su familia y en mayo del 2020 recibió sus últimas quimioterapias para en julio ‘tocar campana’.

Anginas y fiebre que pasaron desapercibidos

De acuerdo con la información presentada ayer por la Secretaría de Salud, en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer, los primeros signos de alerta entre los menores de 18 años con diagnóstico de cáncer son la fiebre y sangrado por más de 15 días seguidos. Además de las infecciones en la garganta, moretones y puntos rojos sin causa aparente.

Uno de estos síntomas, recuerda María, los presentó Dafne desde que era muy pequeña, sin embargo siempre les dijeron (los médicos) que sólo era una enfermedad común de la garganta.

“Desde chiquita que se enfermaba de fiebre, siempre nos dijeron que eran anginas y anginas, y así fueron siempre anginas”.

Pero ahora, recapitulando, María considera que esos fueron los primeros signos de alerta, pero que no lograron identificarlos, por lo que ahora pide a los padres de familia y a todas las personas que tengan contacto con los niños, niñas o adolescentes, que estén pendientes de los posibles síntomas que puedan presentar.

“Que no se queden pues con la duda, que los lleven siempre que vean que algo no está bien y que si siguen enfermos, regresen con el médico hasta que les diga qué puede tener”, explica como consejo a la ciudadanía.

Aunque Dafne ahora está en remisión y ha recuperado su salud, dice María, siempre se mantendrá al tanto de los signos de alerta que pueda presentar su hija, pues asegura que la detección a tiempo le salvó la vida.

#Yellowfight

En el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil, asociaciones civiles organizaron ayer varias campañas de detección oportuna, tales como la de #Yellowfight que realizó Conquistando Sonrisas.

Mediante redes sociales, la organización invitó a empresas, escuelas y ciudadanía en general a tomarse una fotografía usando una prenda amarilla y convocó a que la subieran a su perfil de Facebook agregando alguno de los síntomas del padecimiento en la descripción de la publicación, además del hastag #Yellowfight.

A la campaña digital se unieron varias compañías, además de organizaciones empresariales como Index y Fundación Index, aparte de organismos públicos como el Congreso del Estado, que encendió la torre legislativa de color amarillo, la Auditoría Superior y políticos locales, tal fue el caso de las diputadas Georgina Bujanda y Diana Pereda.

Además de medios de comunicación impresos, de radio y digitales, aparte del equipo de futbol Apaches, quien los invitó a su medio tiempo del juego contra Pioneros en el Gimnasio M. Quevedo, desde donde lanzaron una porra a todos los niños, niñas y adolescentes con cáncer en el estado.