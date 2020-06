Lucha Gilberto por sus tres hijos

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Gilberto Flores, quien hace años perdió a su esposa, sale a las calles bajo el sol en silla de ruedas para vender sus frituras con el fin de mantener a sus tres hijos menores, luego de que durante la contingencia por coronavirus se le prohibiera la venta, por lo que en esta ocasión le urge el recurso y sobre todo él quiere ropa para sus hijos.

Luego de perder su pierna por su pie diabético y perder a su mujer, de la cual se quedó a cargo de dos hijos de ella y uno propio, además de tener problemas en la vista también por su enfermedad crónico degenerativa y deficiencia pulmonar, la opción que encuentra para poder pagar los servicios necesarios y la renta de su domicilio es salir en su silla cargando con las frituras que vende en ocho pesos por las calles de la colonia Riberas de Sacramento.

“De mi casa me voy al Súper, luego me regreso, me voy para Vistas del Norte, son kilómetros lo que recorro.

Ahora con el coronavirus ha bajado mucho la venta y ahorita estoy batallando para pagar el agua que me llegó en 854 pesos porque se acumuló por la persona que estaba ahí. De la renta di 750 pero la señora es bien buena gente y me dijo que cuando pudiera le diera lo demás”, comentó.

“Yo ahorita lo que quisiera es que me ayudaran con ropa y zapatos para mis niños. Son tres, uno de tres, uno de 5 y una de 10 años. Ellos son de otro matrimonio, pero están conmigo desde que nacieron, yo no pido mucho, sólo para ellos. Ahorita gracias a Dios me dan despensita para los niños”, acotó.

Para los interesados en ayudar a Gilberto pueden hacerlo al teléfono 656-180-1620.