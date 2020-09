Luchan abuelitos contra el abandono

El Diario

Desde el año 2014 y hasta el 20 de agosto de 2020 se han presentado un total de 102 denuncias por abandono de abuelitos (incluyen 106 víctimas), esto en el estado de Chihuahua, cifras dadas a conocer por la unidad de transparencia de la Fiscalía General del Estado en su oficio número FGE-4C.5/1/2/618- 2020.

En 2014 y 2018 fue cuando m á s casos de aband o n o de pers o n a s u omisión de cuidados de adultos mayores se denunciaron, esto al registrar 19 en cada año, sin embargo en los más de 7 meses y medio de este año ya van 11.

El documento señala que hay 42 denuncias que están en investigación, 23 se encuentran en archivo temporal, sin embargo en 30 casos no hubo ejercicio legal, 3 fueron declinadas y en un caso no inició la investigación por no haber delito, además de 3 que concluyeron por sobreseimiento.

El municipio de Juárez es donde se concentra la mayoría de las carpetas de investigación, esto al registra 49, Chihuahua 33, Cuauhtémoc 6, Delicias y Camargo tienen 4 cada uno, mientras que Coronado, Gran Morelos, Guerrero, Meoqui, Nuevo Casas Grandes y San Francisco del Oro tienen una.

Los registros que la Unidad de Transparencia de la Fiscalía da a conocer, señala que en estas 102 carpetas de investigación hay 106 víctima del delito, de estas 54 son mujeres, 51 hombres y un caso se desconoce el sexo.

Asimismo dan a conocer que de las 106 víctimas a un caso de abandono por parte de su pareja sentimental, uno que era padre y otro madre, sin embargo se desconoce el parentesco o filiación en 103 casos.

Según el artículo 154 del Código Penal del Estado de Chihuahua a quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión si no resultare lesión o daño alguno.