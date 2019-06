Luchan por la vida de Matías

Chihuahua.- Un show de comediantes tipo stad up se realizará el próximo domingo 30 de junio, con el fin de apoyar al tratamiento costos de inmonoglubina, a causa de un padecimiento del corazón de Matías Tadeo Salcedo Méndez, de un año 11 meses, por lo que la familia invita a la gente a asistir y ayudar a una buena causa.

Su madre, Jazmín Carrillo, dijo que aparte del tratamiento, buscan ir a Estados Unidos para tener más ayuda y encontrar patologías que aún quedan por diagnosticar, ya que sufre de espasmos esofágicos, así como fiebre de cuatro a cinco días seguidos sin alguna razón aparente.

Dijo que Matías ha sufrido desde que nació y que él no sabe lo que es un día sin medicamento desde entonces, además de llevar dos cirugías con una sonda de gastrostomía.

Dijo que lamentablemente, hay quienes se aprovechan de esto, ya que se enteraron de un fraude que se cometió en nombre de su niño por más de 20 mil pesos que la gente donó pero jamás llegó a él, “Eso nos hubiera ayudado a completar lo de ese tratamiento para calmar sus fiebres pero no fue así”, dijo.

A través de una la página de Facebook Ayudando a Matías, también pueden apoyar y contactarse con la familia.

“Hola soy Matías mi mami sabe lo que le digo aún que no hablo pero entiende lo que mi corazón dice con cada latido. Quiero agradecer a la comunidad por sus donativos pues me ayudarán a ir a Puebla para que mi nuevo doctor cheque mis intestinos y me ayude para que no me duela. Pero mi mami me comentó que existen muchaaaaaas personas que me quieren mucho y depositaron para que yo pueda hacerme más estudios , seguir en mi camino con los doctores , mi sonda que cuesta mucho pues solo cuando mi mami dice que necesito esa sonda se asusta por el precio que si cómo podía pagarla y miren ustedes lo están haciendo por ella para que no tenga esa preocupación y les agradezco pues la necesito fuerte para mí , les agradezco mucho cada peso que me depositan a la cuenta de mi mami me ayudara a salir adelante pero saben que más es importante la fe de mi mami y sus oraciones; para nosotros son muy importantes para dios pues ve que soy un niño que aman mucho y que me ayudan a luchar en mi camino y que no dejan de pedir por mi salud . Mi Papi se encuentra mejor ya no tendrá que dejar sola a mi mami pues pensaba irse lejos para pagar todo esto pero yo le decía que no se fuera que lo quería a mi lado que esto se va a terminar un día que no me deje en este momento , mis abuelitos lloran mucho por mi pues soy su corazón y les duele verme así pero yo les digo con mis travesuras que no se preocupen más que tenemos muchos ángeles cuidando de mí y que no dejarán de apoyarme en este proceso por qué siempre necesitaré de ellos y sé que no me dejaran solo pues soy un niño que no me rindo y soy muy fuerte mi Dra. Orpinel me enseñó a ser así. No se olviden de mí, mi mami y papi. Sigan pidiendo a Dios por mí y que el Dr. Alejandro Ruiz llegue a mi diagnóstico. Sus donativos son muy importantes, con ellos seguiré el camino a Puebla y que mi mami pueda hacerme los estudios sin preocupaciones. Dios los bendiga”, es parte de una de las publicaciones en las redes sociales.

Si quieren ayudar, también puede asistir al evento que se realizará en Avenida de la Cantera No. 6300 en Canta Bar Sinatra este domingo en punto de las 8:30 de la noche. Estarán los standuperos Camacho, Giby, Aram, Manzano, Bayrruz y Jazz para amenizar con muy buenos chistes y monólogos con sus estilos propios.