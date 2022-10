Luego de 29 meses, cubrebocas deja de ser obligatorio

Chihuahua, Chih.– Por primera vez desde el 19 de abril de 2020 no será obligatorio el uso de cubrebocas en espacios cerrados en el estado, luego de que el Consejo Estatal de Salud aprobó eliminar dicha medida, la cual permanecerá como voluntaria una vez que entre en vigor el acuerdo correspondiente.

El Gobierno del Estado estableció la obligatoriedad del uso de cubrebocas por primera vez en abril de 2020, casi al inicio de la pandemia de Covid-19, con la publicación del acuerdo 064/2020, en cuyo artículo tercero indicaba que los sectores público, social y privado debían implementar, en todo el territorio estatal y de manera obligatoria, el uso de cubrebocas, entre otras medidas sanitarias.

La disposición se reforzó el 14 de noviembre de ese mismo año, cuando se publicó la Ley que Regula el Uso Obligatorio de Cubrebocas y Demás Medidas para Prevenir la Transmisión de la Enfermedad Covid-19, que señalaba que este material de protección debía ser portado por todas las personas, ya fuera en vías y espacios públicos o de uso común, en el interior de establecimientos, centros de trabajo, centros comerciales y en el transporte de pasajeros.

La medida se relajó luego de que el 4 de mayo del presente año el mismo Consejo aprobara retirar el uso forzoso de cubrebocas exclusivamente en espacios abiertos. No obstante, el 14 de julio se optó por revertir la decisión ante el aumento de casos positivos de coronavirus.

Sin embargo, en la sesión realizada ayer, el Consejo Estatal consideró que la utilización de esta medida de protección ya no puede imponerse como una obligación, sin importar que se trate de espacios cerrados o abiertos, debido a la importante reducción de contagios y a la disponibilidad de un tratamiento para la enfermedad.

El secretario de Salud, Felipe Sandoval Magallanes, manifestó que durante las últimas semanas se presentó una disminución considerable de casos, además de que ya existe un medicamento autorizado para el tratamiento de los síntomas, denominado PaxLovid, del cual el Estado cuenta con más de mil dosis.

Puntualizó que, una vez que entre en vigor el acuerdo, ya no será exigible que las personas porten cubrebocas en espacios cerrados, incluyendo hospitales, escuelas, comercios y transporte público.

El funcionario añadió que también planteó la posibilidad de reducir el tiempo de aislamiento de siete a cinco días, ya que el fármaco que se suministra a pacientes con Covid reduce la manifestación de síntomas, y sólo sería necesario mantener reposo para evitar propagar el virus.

Enfatizó que todavía está por verse a través del Congreso si será modificada o derogada la Ley Cubrebocas y en ese sentido exhortó a la comunidad a poner en práctica lo aprendido en lo que va de la contingencia, misma que suma en la entidad 177 mil 821 casos acumulados desde 2020; de éstos, 10 mil 154 son finados. Del total, a Ciudad Juárez corresponden 61 mil 841 de los infectados y 4 mil 678 de las víctimas mortales.

“Acuérdense que tenemos una Ley Cubrebocas, que tenemos que esperar a si se va a modificar o derogar. Hasta no tener ya por parte del Congreso la respuesta de si se modifica o deroga la ley, ya podremos usar libremente el no uso de los cubrebocas. Lo dejamos recomendado, voluntario y responsable”, puntualizó el servidor a cargo de la dependencia. Pidió no relajarse, pues resaltó que la pandemia no ha terminado.

Añadió que ya se cuenta con al menos mil unidades de medicamento específico para el SARS-CoV-2, denominado PaxLovid, el cual ayuda a mitigar los síntomas de la patología. Manifestó que gracias a la vacunación contra el coronavirus ha sido posible alcanzar ya una inmunidad de rebaño, la cual colaborará a que las próximas oleadas, de suscitarse, sean de pacientes en su mayoría sin cuadros clínicos graves.