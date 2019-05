Chihuahua.- La mañana del 20 de julio de 2018, Yadiel Esaú despidió a su madre cuando esta se fue a trabajar. No tenía idea que esa sería la última vez que la vería, tampoco que la muerte llegaría hasta él en manos de su padrastro Oscar Jesús Tordecillas Robledo a quien él llamaba “papá Oscar”





Horas más tarde Yadiel Esaú murió. Su cuerpo de dos años de edad no soportó la golpiza propinada por Oscar mientras permanecían en casa; su corazón sufrió un infarto a causa de las lesiones internas y dejó de latir.





Diez meses más tarde Oscar Jesús fue sentenciado a pasar 20 años en prisión por el asesinato del pequeño, sentencia que la abuela de Yadiel, Patricia Salazar, busca apelar porque no cree sea lo que el homicida de su nieto merezca ya que no era la primera vez que golpeaba a Yadiel. Existía un antecedente que nadie tomó en cuenta y que terminó cobrando una factura muy cara, dice.





“No se me hace justo que solo le dieron 20 años de cárcel por ser primo delincuente; él ejercía violencia contra el niño desde antes, ya tenía antecedentes de haberlo golpeado pero en la último ocasión lo reventó por dentro, eso nos dijeron en la Fiscalía que había salido en la autopsia”.





De acuerdo con Patricia, dos semanas antes del homicidio la madre del pequeño acudió con ella a pedir ayuda debido a que Oscar había golpeado severamente al niño lo que propició que la madre del homicida los corriera de la casa.





“Quince días antes de que mataran al niño ella vino a mi casa diciendo que él lo había golpeado muy feo y que la mamá de Oscar los había corrido por ese motivo. Le dije que lo dejara, que se viniera a rentar una casa cerca, le conseguimos una casa en Puerta Savona pero ese mismo día en la tarde nos dijo que ya se habían arreglado entre ellos y que sí se irían a vivir allá pero Oscar iría también”.





Testimonios de los vecinos del lugar indican que la pareja tenía poco tiempo de haber llegado a Puerta Savona cuando ocurrieron los hechos, sabían que la madre de Yadiel trabajaba pero su pareja no. Además, indicaron “había un constante olor a mariguana en el entorno de la casa”.





Patricia Salazar señala que su hija Karla conoció a Oscar en octubre de 2017 por lo que al momento de la agresión a Yadiel, la pareja tenía solo unos meses conviviendo como tal y junto al hermano mayor de la víctima. Una segunda hermana, de 6 años de edad, permanecía bajo el cuidado de Patricia.





“Ellos vivían en el Cerro de la Cruz primero y yo hasta Camino Real por lo que no tenía mucha oportunidad de ir a visitarlos porque también trabajo. Pero cuando iba y les preguntaba cómo estaban los niños, decían que bien. Frente a mi Oscar nunca estuvo tomado o violento pero quizá solo era en mi cara. Supe que consumía mariguana pero hasta allí”.





El día que Yadiel Esaú murió, su madre estaba trabajando en la maquiladora y fue ella quien pidió que se le practicara la autopsia ya que, a pesar de que Oscar aseguraba que el niño se había ahogado, el pequeño tenía moretones en el cuerpo lo que generó la duda.





“Cuando mi hija llegó solo ella vio el cuerpo, a nosotros no nos dejaron entrar; ella pidió la autopsia. Al principio Oscar decía que él no le había hecho nada pero cuando se lo llevaron a la Fiscalía reconoció que sí lo había matado”.





A poco menos de dos meses de que se cumpla un año de la muerte de Yadiel, Patricia pide que se retome el caso ya que teme por sus otros dos nietos quienes, junto con Karla, se han ido a vivir a casa de la madre de Oscar.





“Me preocupa su situación porque están ahora con ella y no sé ni en qué momento el asesino vaya a influir. La niña de seis años siempre vivió conmigo desde que nació pero hace dos meses Karla decidió llevársela a la casa de la mamá del asesino donde ahora vive. Es muy extraño porque a los dos meses de que mataron a su hijo, le pidieron que fuera a ratificar la denuncia y ya no quería hacer nada. Ahora están haciendo todo lo posible para que le reduzcan la condena a pesar de que está comprobado que Oscar asesinó a golpes al niño, no fue un accidente. Fui a la Fiscalía, hablé con la ministerio público y le hice hincapié en que mi hija acude a visitar al asesino a la cárcel y no solo le lleva cosas sino que junto con su madre pagaron a alguien para que lo trasladaran a la Unidad de Bajo Riesgo. No es posible que eso suceda, es un asesino y parece que lo están premiando porque además mi hija se casó con él en febrero de este año cuando ya estaba en la cárcel”.





Patricia recuerda ahora que Yadiel Esaú empezaba a hablar cuando perdió la vida y que a ella nunca le dijo abuela, simplemente la llamaba “Paty”.





“Mi nieto era un niño tranquilo, no era vago ni latoso; lloraba como cualquier niño cuando tenía hambre o necesitaba algo. Apenas empezaba a hablar pero lo hacía muy claro, era muy inteligente. A mí siempre me dijo Paty, nunca me dijo abuela y curiosamente al hombre que lo asesinó le decía papá.





MADRES Y PADRASTROS LOS CULPABLES

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, Jesús Tordecillas, exmilitar de 23 años de edad, atacó a golpes a Yadiel porque no dejaba de llorar. Luego de matarlo, trató de llamar la atención llamando al número de emergencias para reportar que el menor había dejado de respirar.

Otro caso similar ocurrió dos meses más tarde en la colonia Praderas del Sur, donde José Raymundo González González asesinó a su hijastro de cuatro meses de edad a golpes y mordidas por lo que ahora deberá cumplir una condena de 20 años en prisión.

Jesica Denisse S. O., fue vinculada a proceso penal por incumplir con su obligación de proteger a su propia hija quien fue privada de la vida por su padrastro el 20 de octubre del 2017. La pequeña tenía 1 año 10 meses de edad y la acción penal contra la madre fue por los delitos de violencia familiar en la modalidad de comisión por omisión.

De acuerdo con datos de la Fiscalía, los homicidios de niños a manos de padrastros parecen una constante que se repite como los casos mencionados o el de Gerardo León Villa de 1 año de edad que murió el 24 de febrero del 2019 por lesiones con arma de fuego en un domicilio de la colonia jardines de Sacramento.

Otros nombres que aparecen en la estadística criminal son el de Scarlet Juárez Enríquez de 2 años quien perdió la vida por un traumatismo craneoencefálico y falleció en el hospital. Ximena Geraldine de 2 años también fue afectada por un traumatismo y Nicole por quemaduras. Esta última apenas rebasaba el año de vida.