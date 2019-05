Madres de desaparecidos, sin nada que celebrar

Chihuahua.- En días como hoy, 10 de mayo, Irasema Torres junta todas sus fuerzas para abrazar y sonreír a sus dos hijos, aunque por dentro esté desgarrada por la ausencia de su hija Yeni Karely Cruz, desaparecida el 29 de agosto del 2016 y que este 2019 se cumplirán 3 años sin saber de ella.

Este día de celebración para muchas mujeres, para ella es una de las fechas más difíciles del año, “pues aunque no hay nada que celebrar”, tiene que seguir firme para sus hijos presentes y para su nieta, la hija que Yeni apenas pudo conocer y de quien ahora se hace cargo.

En Chihuahua hay 2 mil 785 personas desaparecidas, según registros, por lo que cientos de madres cuentan una historia distinta, pero que tienen en común la incertidumbre del destino de sus hijos, que se “esfumaron sin dejar ningún rastro”. Sus casos permanecen sin resolver, pues no tienen ni siquiera una tumba para llorar o al menos la certeza de que sus hijos o hijas descansan y no están sufriendo, pensamiento recurrente que a veces incluso llega en sueños, dice Irasema.

Años pasan e incluso algunas madres han fallecido sin tener respuestas, como fue el caso de la madre del taxista Álvaro Núñez, desaparecido el 6 de mayo del 2017, a quien por algunas semanas le ocultaron la noticia debido a su delicado estado de salud, que se agravó hasta que falleció sin saber de él, narraron sus familiares. La madre de Yeni dijo que a pesar de que piensa en su ella todos los días, hay fechas simbólicas más difíciles de sobrellevar.

“Hay fechas que pesan más que otros días. Este mes es difícil, el pasado 1 de mayo ella cumplió 20 años. También el 10 se hace muy pesado, aunque tengo a mis otros hijos, me falta ella”, acotó Irasema.

En la sala conserva el regalo que le dio su hija el último Día de la Madre: un florero que es un recuerdo de aquel momento especial.

“Fue el último 10 de mayo que estuvo conmigo y verlo es muy pesado. No hay un solo día en que no me acuerde de ella. En estas fechas mis hijos están mucho conmigo, uno de ellos está casado, pero aquí están. Mi otro hijo vive conmigo y es el que me ayuda con la niña de Yeni. La verdad es que he tenido mucho apoyo de ellos, no me han dejado sola”.

Su pequeña nieta cumplirá en este 2019 los años que su Yeni lleva desaparecida, la cual le da la fuera para seguir adelante.

“Ella me llama mamá y a mí me da mucho gusto, pero a la vez… Ella está más grande, tenemos que empezar a pensar cómo le vamos a decir. Cuando ve su foto le decimos que ella es su mamá y queremos que siempre la tenga presente”, asegura la Irasema.

También la esperanza de poder volver a ver a su hija la llena de aliento, pues dice que como madre no se cansarán hasta encontrarla, “sea como sea, pero saber que no está sufriendo”.

Como una madre que pasará este día bajo la sombra de la ausencia, Irasema mandó un fuerte mensaje a las autoridades y afirmó que “no hay aún nada que celebrar hasta que tenga a todos mis hijos”.

Exigió redoblar los esfuerzos y resolver los miles de casos de desapariciones en México, mientras que las madres que están pasando por esta situación, las conminó a continuar apoyándose entre sí y a nunca tirar la toalla, mientras que a la sociedad en general pidió sumarse a las pesquisas, compartir y ser vigilantes de lo que pasa alrededor, ser comprensivos y empáticos con las miles de madres que en este 10 de mayo pasarán un día más incompletas y entre el dolor de la ausencia.

Soy hija, madre, tía, nieta… A través de redes sociales se viralizó una campaña que tiene como objetivo exigir, hoy 10 de mayo, justicia, paz y certidumbre para las miles de madres que tienen un hijo desaparecido.

El mensaje se replica bajo un mismo esquema, quien publica se identifica como hija, madre, tía o cualquier otro parentesco mencionando los nombres de sus familiares. “Es imprescindible que se acabe la tortura de la incertidumbre de no saber qué fue de ellos y/o ellas.

En México, Chile, Argentina y todos los demás países donde el Estado desaparece personas o entorpece la búsqueda de desaparecidos/as por el crimen organizado y donde muchas madres son asesinadas en la búsqueda”, señala el mensaje.

Con ello también se hace eco sobre la denuncia que las madres llevan a las calles con la marcha del 10 de mayo, a la cual decenas de chihuahuenses se han sumado bajo el lema “10 de mayo, nada que celebrar y mucho que exigir”, que organizan 60 colectivos de 22 estados de la república, entre los que destaca este estado, con la exigencia de encontrar alrededor de 40 mil hijas e hijos desaparecidos. En Chihuahua, del 2017, el municipio con mayor número de desapariciones fue Ciudad Juárez con 644, le sigue la ciudad capital con 484 y en tercer sitio está Cuauhtémoc con 448. “No saber de un hijo es el peor de los dolores” La asociación Justicia para Nuestras Hijas abrió a través de sus redes sociales en espacio en el que las madres de los desaparecidos publican periódicamente mensajes a sus hijos Para Marina Herrera este mes es uno de los más difíciles. El 9 de mayo del 2018 su hijo Omar Ojeda desapareció, un día después no tenía nada que celebrar. Marina escribió un mensaje en esa página. Dentro de estos casos también se encuentra el de Mary Corpus, madre de la niña Alondra Nolasco, quien desapareció el 18 de septiembre del 2017. Mary cumplió años el 8 de mayo, sin su pequeña hija y cuyo presunto implicado en la desaparición, identificado como Ramiro Córdova de 48 años, permanece prófugo de la justicia. Las madres, que no se conocen y viven de forma diferente, tienen una petición en común: justicia, es por eso que han pedido a la ciudadanía que quien tenga algún dato que pueda servir para dar con paradero de sus hijos, puede comunicarse al número 089 para realizar una Denuncia Anónima, al 911 de Emergencias o al teléfono de la citada asociación Justicia Para Nuestras Hijas, 413 33 55, o ingresar a la página www.pasaeldato.gob.mx. Les dedican poema “Cuanta falta me haces hijo. Día con día te extraño, de que tú no estás conmigo. Mes tras mes… ya pasó un año. La falta de tu presencia me hace sufrir mucho, el sonido de tu voz hace tiempo que no lo escucho. Con todo mi ser te amo, vives en mi corazón. Por no saber dónde estas, casi pierdo la razón. Qué existes en el mundo me lo dice el corazón y que volver a mi lado es tu mayor ilusión. A pesar de mi tristeza a diario agradezco al cielo, que a mi profundo dolor sólo Dios le da consuelo.¡No te rindas hijo mío que yo no lo voy a hacer, que estar juntos otra vez Dios nos lo va a conceder”, escribió.