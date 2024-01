Madruga para obtener la mejor fruta para sus cócteles

Chihuahua.- Desde muy temprana hora Jesús Saldívar, un joven vendedor de fruta se traslada a la Central de Abastos para seleccionar el mejor producto para sus clientes. Esta es la actividad que realiza diariamente para ganarse el sustento para su hogar.

Al no concluir la preparatoria, Jesús decidió que era tiempo de apoyar a sus padres. Actualmente, lleva ya 3 años en la venta de cocteles de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde a un costado del Registro Civil en la calle 13 y calle Libertad, de lunes a viernes.

“No me gustó la escuela, por eso decidí comenzar a vender la fruta, tenía que ayudar a mis papás con los gastos de la casa y de mis hermanitos”, compartió Jesús.

Jesús comienza su día desde muy temprana hora, debido a que tiene que levantarse para seleccionar, lavar, pelar y transportar la fruta a su lugar de trabajo.

“Me gusta mucho lo que hago, yo soy mi propio jefe, me voy a la hora en que se termina la fruta y ya me queda la tarde libre para mí, pero también está pesado porque me tengo que levantar a las 5 de la mañana para empezar a preparar todo”, expresó Jesús.

Los precios de los cocteles varían desde los $50 hasta los 70 pesos.

Como en todo, “hay días buenos y días malos, a veces logro vender de 25 a 50 cocteles, pero, pues depende mucho del clima”.

Por lo anterior, explica, “la temporada más alta es en tiempo de calor, me gustaría para esas fechas agrandar un poco mi triciclo agregando aguas frescas y frituras”, agregó.

La fruta más solicitada por los clientes de Jesús es la sandía, el mango, la piña, el coco, la jícama, el melón, la papaya y el pepino.