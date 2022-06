Maestra jubilada requiere trasplante de riñón por fallas renales

/ Romulda Campos

Chihuahua.- Con lágrimas en los ojos, Romulda Campos de 63 años de edad y quien además es maestra jubilada, narró sentirse desesperada y con poca esperanza de seguir viviendo, pues desde hace cuatro años está sometida a diálisis por las fallas renales que le fueron detectadas en 2018; actualmente encabeza la lista de donadores de riñones; sin embargo, no cuenta con el dinero para la operación por lo que ya ha perdido oportunidades de ser beneficiaria de donantes.

“Quiero luchar hasta el final, tengo muchas ganas de seguir viviendo y por eso estoy tratando de salir adelante”, comentó Romulda quien cuenta que el presupuesto que le dan en la clínica sólo para gastos hospitalarios es de casi medio millón de pesos.

Es madre soltera, tiene tres hijos y su día a día como madre y maestra jubilada se ha deteriorando junto con su salud; las diálisis que se realiza cuatro veces al día, están acabando con sus fuerzas y los nutrientes de su cuerpo.

“Un día cambió mi vida totalmente, yo no sabía que estaba enferma de mis riñones, fue como una enfermedad silenciosa que poco a poco fue nublando mi vida”, dijo.

Cuenta que ese año se dio cuenta por análisis generales que se realizó, pero que hasta la fecha los doctores no le han dado una causa especifica que pudiera haber afectado su riñones, los cuales se encontraban con 10 por ciento de funcionamiento.

“Yo estoy en lista de espera de un donante de cadáver, en alguna ocasión me dijeron que tenian un donante para trasplante, pero no me fue posible por mi situación económica, aparte de me dicen que en la lista yo soy la primera en espera y créame que esto me llena de nostalgia y de emoción, por eso requiero ayuda pues estoy en la búsqueda de seguir viviendo”, narró con la voz entrecortada, hasta que rompió en llanto.

Si gusta apoyar a Romulda puede comunicarse al siguiente número: 6141722820 o si gusta realizar alguna aportación económica puede hacerlo a la cuenta Banamex: 5256 7815 6948 0291.

