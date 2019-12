Magistrada planteó a Congreso que Feminicidio sea considerado delito autónomo: diputado

Chihuahua.- El diputado integrante de la Comisión de Feminicidios al interior del Congreso, Benjamín Carrera Chávez, dio a conocer que una magistrada de Ciudad Juárez, les planteó a los legisladores el poder considerar la tipificación del feminicidio como un delito autónomo y no como parte de un articulado bis.

En este sentido, el diputado por Morena, detalló que la respuesta que le brindó la Comisión a la magistrada fue que se estará analizando por el tema de las agravantes que ahora se están considerando como razones de género.

Sin embargo, declaró que debido a que no se acabó con la discusión al respecto, será un tema que seguirá siendo analizado por los legisladores y más aún porque hay la posibilidad de que algunos procesados pudieran quedar libres al darse una reducción a los agravantes.

Asimismo, el legislador juarense comentó que para evitar caer en esta situación han solicitado se presente un estudio para saber cuántos procesados estarían en estos supuestos.

Concluyó diciendo que se estarían reuniendo hasta el siguiente martes para seguir analizando este tema ya que no tienen la intención de hacer las cosas al vapor, sino con el interés de que las cosas funcionen.