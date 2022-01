‘Malagradecido’, responden panistas a Javier Corral

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Desde hace 25 años desempeñó cargos con el blanquiazul

Chihuahua.– Diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) calificaron de “desleal y malagradecido” al exgobernador Javier Corral Jurado, luego de que en recientes entrevistas con medios nacionales afirmó que el PAN es una “entelequia sin remedio”; incluso utilizó el término de “PRIAN”, como lo hacen sus detractores políticos.

Luego de que por 25 años el PAN ha impulsado y llevado a Corral Jurado a puestos importantes de representación popular, como diputado local, dos veces diputado federal, dos veces senador de la República, dos veces candidato a la gubernatura y gobernador constitucional del estado de Chihuahua, algunos legisladores albiazules también plantearon que el exjefe del Ejecutivo renuncie a las siglas del partido por dignidad.

Por su parte, la presidenta del Congreso del Estado, diputada Georgina Bujanda Ríos, enfatizó que siempre se va a agradecer el tono respetuoso de las ideas, pero no las descalificaciones sin sentido.

“Creo que la opinión del exgobernador (Javier Corral) siempre se va a respetar y quienes no coincidimos con él, también merecemos un respeto. Pero escuchar cómo habla él (Corral) de una mujer en particular, en contra de la gobernadora Maru Campos y también de sus principales colaboradores, en un tono grosero, es un trato que dista mucho de ser respetuoso y caballero”, dijo.

En la mesa de negociación

El líder de la bancada del PAN, diputado Mario Vázquez Robles, calificó de deslealtad los dichos del exmandatario.

“Es un malagradecido por todo lo que le ha dado el PAN en tres décadas y sobre todo su base militante y simpatizante. Es una persona que como gobernador traicionó mucho a quienes lo apoyamos, antes de que llegara”, consideró. “Siempre Javier Corral las posiciones y candidaturas las obtuvo mediante la diatriba y la descalificación, muchos de los cargos de representación los obtuvo por la vía plurinominal y se le concedieron en la mesa de negociación”.

Agregó que Corral está esperando, como lo ha hecho en otras épocas, golpetear al partido, para que, con base en ello, le llamen y le ofrezcan algo.

“Así opera él, y si otros lo quieren acoger, si es que le creen a esa trayectoria de hipocresía y de falsos dilemas así como falsas banderas, pues que lo hagan”, externó Mario Vázquez.

‘Le debería dar vergüenza’

Por su parte, el diputado Gabriel García Cantú mencionó: “lo que sí tenemos claro es que le debería dar vergüenza a Javier Corral todo lo que dice ahora, porque por más de 25 años no se quejó y pues fue un representante del PAN y él acudió a la militancia a pedir el voto, a sus casas, y ahora sale con todo lo que dice, pues es totalmente contradictorio, y si ya no está de acuerdo o no está convencido con algunas cuestiones del partido, pues debería de renunciar”.

Añadió que el exmandatario debería irse con la poca dignidad que le queda, “porque ha sido una vergüenza para nosotros el mal trabajo que hizo de Gobierno y eso se nota en el sentir de la gente, de los chihuahuenses”.

Insistió el legislador García Cantú: “renuncie en vez de que le esté haciendo más daño al PAN y a los chihuahuenses con esas declaraciones fuera de toda lógica y sin sentido”.

Agregó que toda la carrera política de Javier Corral ha sido siempre así: cuando no le favorecen los resultados, siempre sale a despotricar en contra de los otros aspirantes, precandidatos, o quien esté enfrente.

“Ya estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, su actuación es una falta de respeto a todos los militantes del PAN, quienes le han abierto las puertas de sus casas, no se vale, es una traición descarada”, mencionó.

Por su parte, el diputado panista Carlos Alfredo Olson San Vicente declaró en torno a las declaraciones de Javier Corral: “no concuerdo con él en que el PAN ha dejado de ser opción para la ciudadanía. Yo opino que mientras el PAN no pierda sus principios de defensa de valores fundamentales como la libertad, la vida, la familia, el combate a la desigualdad, a los privilegios y sobre todo se distinga plenamente de la izquierda, siempre será una opción”.