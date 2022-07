Maltrata Bienestar a adultos mayores

Fernando Sepúlveda/ El Diario

Chihuahua, Chih.- Cientos de adultos mayores hicieron fila ayer durante cuatro horas bajo el intenso sol en espera de entregar los documentos para recibir los apoyos de Bienestar, en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Federal Uno.

La mayoría eran adultos mayores que llegaron con bastón, muletas e incluso en silla de ruedas para entregar sus documentos. Algunos portaban sombrillas para cubrirse el sol y hasta una sábana les sirvió para resguardarse de los fuertes rayos.

Hicieron una larga fila en la calle Urueta para ingresar a dicho plantel, pero la queja de los adultos mayores y sus familiares es que no había sombra. Algunos estaban haciendo fila desde antes de las 8 de la mañana y pasadas las doce del mediodía todavía no les recibían la documentación. Personal de Bienestar no explicó por qué la tardanza en atenderlos.

Algunos de los que hacían fila se quejaron de malos tratos del personal de Bienestar, ya que al querer ingresar a la escuela por un portón metálico no se contaba con los accesos necesarios para personas con discapacidad.

Al notar la desorganización tanto de vehículos como de personas de la tercera edad sobre la calle, elementos de Policía Vial arribaron al lugar y optaron por cerrar la calle principal acordonando la zona para evitar el ingreso de automóviles, ya que la vía se encontraba abarrotada de personas, tanto en la banqueta como sobre el asfalto.

Familiares y ancianos pedían que personal de gobierno federal apuraran el proceso, ya que la gran mayoría tenían desde temprana hora y con el paso de las horas el calor iba en aumento y algunos estaban sin desayunar.

Familiares pidieron a las autoridades competentes ser más empáticas con los adultos mayores y dar una solución al problema.